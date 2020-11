Na Deň nezávislosti pochodovali v Poľsku napriek zákazu tisíce ľudí

Varšava 11. novembra (TASR) - Tisíce sympatizantov krajnej pravice v stredu pochodovali centrom Varšavy pri príležitosti Dňa nezávislosti Poľska. Účastníci demonštrácie sa dostali aj do zrážok s políciou. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Súčasťou veľkého davu ľudí, ktorí ignorovali výzvy polície na rozchod, boli aj autá a motorky ovešané poľskými vlajkami.



"Boh, česť, vlasť!" skandovali účastníci pochodu, pričom mnohí nemali nasadené rúška. Zároveň smerom na príslušníkov poriadkovej polície hádzali petardy a zapaľovali červené svetlice. Podľa agentúry AP sa dostali aj do zrážok s políciou. Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia. Podľa AP však bolo počuť prichádzajúce sanitky so zapnutými sirénami.



"Na obnovenie právneho poriadku boli použité donucovacie prostriedky," uviedla varšavská polícia na sociálnej sieti Twitter.



Liberálny starosta Varšavy Rafal Trzaskowski totiž tohtoročný pochod zakázal z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2.



Pochod sa uskutočnil v čase rozsiahlych celonárodných protestov proti pravicovej vláde, ktorá minulý mesiac podporila sprísnenie už aj tak prísnej interrupčnej legislatívy.



Poľsko získalo nezávislosť 11. novembra 1918 po 123 rokoch rozdelenia. Každoročné spomienky v ostatných rokoch sprevádzajú zrážky medzi bezpečnostnými zložkami a nacionalistami.