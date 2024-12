Na deportácie detí bol použitý aj Putinov špeciál, tvrdí výskum z USA

Washington 3. decembra (TASR) - Do programu deportácie detí z Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny, zbavenia ich identity a umiestnenia do ruských rodín bol zapojený aj ruský prezidentský špeciál a finančné prostriedky. Vyplýva to z utorok zverejnenej správy Yaleovej školy verejného zdravotníctva. Agentúra Reuters upozornila, že tieto zistenia nedokázala nezávisle overiť, píše TASR.



Výskum je súčasťou iniciatívy amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorej cieľom je zdokumentovať možné porušenia medzinárodného práva a zločiny proti ľudskosti spáchané Ruskom a ním spriaznenými silami na Ukrajine.



Autori tvrdia, že správa sa zakladá na údajoch získaných z troch ruských vládnych databáz o adopciách v priebehu 20 mesiacov. Následne zmapovali údajné financovanie logistiky programu a potvrdili totožnosť 314 ukrajinských detí, ktorý vzali do Ruska v začiatkoch vojny na Ukrajine.



V správe Yaleovej univerzity sa uvádza, že ukrajinské deti odvedené do Ruska boli vystavené "proštátnej a militarizovanej propagande". V každom zariadení, v ktorom deti spracovávali, bola zaznamenaná takáto "vlastenecká prevýchova".



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci 2023 medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina i ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.



Ľvová-Belová v tom čase tvrdila, že jej úrad konal z humanitárnych dôvodov na ochranu detí v oblastiach, v ktorých kde prebiehali vojenské operácie. Jej kancelária na žiadosť o vyjadrenie k novej štúdii nereagovala nevyjadrila. Kremeľ na otázky neodpovedal pre nedostatok času.



Správa Yaleovej školy verejného zdravotníctva, ktorú poskytli agentúre Reuters, bude v stredu predložená Bezpečnostnej rade OSN hlavným výskumníkom a riaditeľom Humanitárneho výskumného laboratória pri univerzite Nathanielom Raymondom.



Raymond tvrdí, že nový výskum ponúka dôkazy, ktoré by mohli podporiť ďalšie obvinenia ICC z "násilného presunu" ľudí z jednej národnostnej a etnickej skupiny do druhej. Podľa neho správa dokazuje, že "deportácia ukrajinských detí je súčasťou systematického, Kremľom riadeného programu" s cieľom urobiť z nich občanov Ruska.



Z pohľadu medzinárodného práva je násilný presun ľudí zločinom proti ľudskosti. Keďže takéto zločiny musia byť rozsiahle a systematické, vo všeobecnosti sa považujú za závažnejšie ako vojnové zločiny, z ktorých je Putin v súčasnosti obvinený za údajnú deportáciu ukrajinských detí.



Kyjev predpokladá, že do Ruska alebo na Ruskom okupovaný Krymský polostrov bolo od začiatku invázie na Ukrajinu odvedených približne 19.500 detí. Ruská ombudsmanka tieto údaje spochybňuje a žiada o predloženie dôkazov.



Rusko začalo odvádzať ukrajinské deti z okupovaných ukrajinských území už niekoľko dní pred inváziou, tvrdí správa Yaleovej univerzity. Podľa nej ruské vzdušné a kozmické sily a lietadlá pod priamou kontrolou Putinovej kancelárie prepravili v období od mája do októbra 2022 viacero skupín detí z Ukrajiny vojenskými dopravnými lietadlami pod vlajkou Ruskej federácie.



Najmenej dve skupiny detí údajne leteli v máji a októbri 2022 lietadlom, ktoré spravuje oddelenie správy prezidentského majetku v rámci prezidentského úradu.