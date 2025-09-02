< sekcia Zahraničie
Na diaľnici M1 z Budapešti k hraniciam Rakúska a SR budú obmedzenia
Rozširovanie diaľnice sa týka úseku medzi diaľničným obchvatom hlavného mesta M0 a odpočívadlom Concó na 94. kilometri diaľnice M1.
Autor TASR
Budapešť 2. septembra (TASR) - Na severomaďarskej diaľnici M1, spájajúcej Budapešť s rakúskymi hranicami a prostredníctvom diaľnice M15 aj s hranicami SR, sa 1. septembra začali práce na rozširovaní 78-kilometrového úseku z dvoch na tri jazdné pruhy v oboch smeroch. V čase stavebných prác, ktoré potrvajú do augusta 2029, budú slúžiť premávke dva dočasné jazdné pruhy v každom smere s obmedzenou rýchlosťou na 80 km/h a miestami na 60 km/h. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ide o najrozsiahlejšie rozširovanie diaľnice v Maďarsku za posledné desaťročia, ktoré je súčasťou desaťročného rozvojového projektu.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie tzv. inteligentného odstavného pruhu v oboch smeroch, ktorý bude možné v prípade nutnosti použiť ako plnohodnotný jazdný pruh v každom smere.
Spoločnosť Rozvoj maďarskej koncesnej infraštruktúry (MKIF) v utorok sprístupnila verejnosti samostatnú webovú stránku s aktuálnymi informáciami o doprave na rekonštruovanej diaľnici. MKIF na stránke zverejňuje možné uzávierky križovatiek a odpočívadiel, aktuálne objazdy s mapou, proces pomoci v prípade technickej poruchy vozidiel, dostupnosť núdzových parkovacích miest a aktuálnu dopravnú situáciu. Neustále aktualizovaná webová stránka je dostupná v maďarskom, slovenskom, ukrajinskom, rumunskom, srbskom, chorvátskom, slovinskom, poľskom, tureckom, bulharskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Podľa koncesnej zmluvy bude úsek medzi M0 a mestom Bicske dokončený do 31. augusta 2028 a úsek až k odpočívadlu Concó do 31. augusta 2029.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
