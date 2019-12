FOTO: Na diaľnici vo Virgínii sa zrazilo 69 áut

Celkom 69 vozidiel sa v nedeľu ráno miestneho času zrazilo v nepriaznivom počasí na diaľnici I-64 v americkom štáte Virgínia. Po nehode muselo byť ošetrených 51 ľudí, 11 z nich bolo vážne zranených. Foto: TASR/AP

Williamsburg 23. decembra (TASR) - Celkom 69 vozidiel sa v nedeľu ráno miestneho času zrazilo v nepriaznivom počasí na diaľnici I-64 v americkom štáte Virgínia. Po nehode muselo byť ošetrených 51 ľudí, 11 z nich bolo vážne zranených. Nikto však neprišiel o život, informovala agentúra AP s odvolaním sa na políciu.Podľa polície bola v čase nehody, ktorá sa stala neďaleko Williamsburgu, mestečka ležiaceho približne 200 kilometrov južne od Washingtonu, v oblasti hmla. Prvé autá sa zrazili na moste, kde bola vozovka zľadovatená.Na fotografiách z miesta nešťastia vidieť do seba zaklinené vozidlá s poškodenými karosériami a rozbitými oknami. Jeden záber zachytáva červený kamión ležiaci na strechách ostatných automobilov.Svedok nehody Ivan Levy povedal agentúre AP, že keď uvidel hmlu, spomalil a rozsvietil výstražné svetlá. On a jeho manželka išli do Williamsburgu, kde pracujú, v dvoch rôznych autách.Podarilo sa mu včas zabrzdiť, ale potom mu zavolala jeho manželka, že sa stala účastníčkou nehody. Keď ju vyslobodil z poškodeného auta, vzal lekárničku a začal sa starať o ostatných ľudí, až kým neprišli záchranári.Sprejazdnenie diaľnice trvalo približne päť hodín.