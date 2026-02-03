Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na dne mora pri Taliansku objavili starovekú rímsku nákladnú loď

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Plavidlo našli už v polovici minulého roka, no pre obavy z rabovania musela byť táto informácia prísne utajená.

Autor TASR
Rím 3. februára (TASR) - Talianska polícia počas rutinných kontrol objavila na morskom dne pri južnom pobreží krajiny pozostatky starovekej rímskej nákladnej lode s niekoľkými amforami na palube. V utorok o tom informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Plavidlo našli už v polovici minulého roka, no pre obavy z rabovania musela byť táto informácia prísne utajená.

V júni minulého roka si príslušníci záchranných zložiek počas bežnej hliadky pri pobreží v okolí mesta Gallipoli na juhu regiónu Apúlia všimli anomálie na morskom dne. Rozhodli sa pre ponor a objavili pozostatky nákladnej lode.

Denník La Repubblica s odvolaním sa na odborníkov uviedol, že loď pochádza približne zo 4. storočia. Pravdepodobne vyplávala zo severnej Afriky a v amforách, ktoré prevážala, bol garum – korenistá omáčka z fermentovaných rýb, ktorá bola bežnou prísadou v starovekej rímskej kuchyni.

Oblasť je od leta pod neustálym dohľadom. V najbližších mesiacoch majú archeológovia systematicky zdokumentovať a preskúmať vrak plavidla. Ich práca by mala poskytnúť nové poznatky o obchodných trasách, stavbe lodí a pohybe tovaru v období neskorej Rímskej ríše.
.

