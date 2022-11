Na dne oceánu našli časť zničeného raketoplánu Challenger

Mys Canaveral 11. novembra (TASR) - Veľkú časť zničeného amerického raketoplánu Challenger objavili na dne Atlantického oceánu po viac ako troch desaťročiach od jeho tragickej havárie. Na jeho palube zahynulo sedem ľudí. TASR správu prevzala zo štvrtkového servisu stanice ABC.



"Emócie sa vracajú. V mysliach sme sa všetci preniesli do roku 1986. Je to však bolestivá spomienka," uviedol manažér Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Michael Ciannilli, ktorý potvrdil pravosť tohto nálezu.



Podľa Ciannilliho ide o jeden z najväčších kusov Challengera nájdených za desaťročia od nehody a prvý objavený zvyšok od roku 1996, keď na breh vyplavilo dva úlomky z ľavého krídla.



Potápači pracujúci pre televízny dokument prvýkrát zbadali tento kus v marci, keď hľadali trosky lietadla z druhej svetovej vojny. NASA pred niekoľkými mesiacmi prostredníctvom videozáznamu overila, že daný kus je súčasťou raketoplánu, ktorý vybuchol krátko po štarte 28. januára 1986.



Trosky majú rozmery zhruba 4,5 krát 4,5 metra; nález je pravdepodobne väčší, pretože jeho časť je pokrytá pieskom. Ciannilli uviedol, že nález pochádza z dolnej časti raketoplánu.



Úlomok zostáva na dne oceánu tesne pri pobreží amerického štátu Florida neďaleko Mysu Canaveral; NASA určuje ďalší postup. Fragment je majetkom americkej vlády.



Od nehody bolo vyzdvihnutých približne 118 ton trosiek Challengera. To predstavuje približne 47 percent z celého raketoplánu vrátane častí dvoch urýchľovacích modulov na tuhé palivo a vonkajšej palivovej nádrže.



Väčšina nájdených trosiek zostáva "pochovaná" v opustených raketových silách základne Cape Canaveral Space Force Station. Výnimkou je ľavý bočný panel raketoplánu, ktorý je vystavený v návštevníckom komplexe Kennedyho vesmírneho strediska.



Pre NASA to bola prvá tragická nehoda v rámci vesmírneho projektu raketoplánov; v roku 2003 sa počas návratu na Zem rozpadol raketoplán Columbia, zomrelo vtedy sedem astronautov.