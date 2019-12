Na dom vplyvného duchovného útočil dron po krvavom násilí v Bagdade

Bagdad 7. decembra (TASR) - Ozbrojený dron útočil v sobotu na dom vplyvného irackého duchovného Muktadu Sadra - len niekoľko hodín po tom, ako sa jeho stúpenci rozmiestnili v uliciach Bagdadu v reakcii na útok, pri ktorom zahynulo najmenej 17 protestujúcich. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o znepokojujúci vývoj počas protivládnych protestov, ktoré otriasajú Irakom od októbra, píše AFP. Podľa jej bilancie zahynulo v ich priebehu od začiatku októbra viac než 440 ľudí a takmer 20.000 osôb utrpelo zranenia.



V piatok po súmraku neznámi ozbrojenci spustili z idúcich áut streľbu na demonštrantov na námestí Chilání, kde protestujúci táborili niekoľko týždňov. Bezpečnostné sily na neďalekom moste podľa svedkov nezasiahli. Zdravotníci pre AFP uviedli, že o život prišlo najmenej 17 ľudí a desiatky skončili so zraneniami.



Demonštranti následne prostredníctvom sociálnych sietí vyzývali ľudí, aby prišli na hlavné miesto protestov na Námestí oslobodenia (Mídán at-Tahrír). Do sobotňajšieho rána ich tam dorazili stovky, pričom mnohí boli zrejme členmi Sadrovej polovojenskej skupiny známej ako Mierové brigády.



Zdroj z tejto skupiny pre AFP povedal, že pri zrážkach počas noci zahynul jeden z jej členov, pričom ďalších neozbrojených členov vyslali na Námestie oslobodenia, aby "chránili protestujúcich".



Sadr podporil protesty, demonštranti však jeho podporu vnímajú s obozretnosťou vzhľadom na obavy, že by mohla viesť k zrážkam z provládnymi silami.



V sobotu skoro ráno bezpilotné lietadlo zhodilo bombu na Sadrov dom v šiitskom posvätnom meste Nadžaf, na ktorom tak poškodilo vonkajší múr, uviedli zdroje z jeho strany pre AFP. Sadr sa momentálne nachádza v Iráne.



V Bagdade neskôr nákladné vozidlá s ozbrojenými mužmi nakrátko zablokovali hlavnú cestu pri Námestí oslobodenia, pričom strieľali zo svojich zbraní a kričali, uviedli svedkovia. Na ulici sa následne rozmiestnili armádne jednotky.