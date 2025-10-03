< sekcia Zahraničie
Na Donbase zabil dron francúzskeho fotoreportéra
Pri tom istom dronovom útoku údajne utrpel zranenia aj ukrajinský novinár Heorhij Ivančenko. Obaja mali na sebe ochranné vesty označené nápisom „Press“, píše AFP.
Autor TASR
Paríž 3. októbra (TASR) - Pri útoku dronom v regióne Donbas na východe Ukrajiny prišiel v piatok o život francúzsky fotoreportér Antoni Lallican, potvrdili Európska a Medzinárodná federácia novinárov a tiež Francúzsky národný zväz novinárov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa portálu France 24 mal Lallican 37 rokov. Európska federácia novinárov vo vyhlásení uviedla, že ide o prvý prípad, keď bol novinár na Ukrajine zabitý dronom.
Okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v piatok predpoludním, sú stále predmetom vyšetrovania, dodáva portál.
