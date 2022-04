Na donorskej konferencii sa vyzbieralo pre Ukrajinu 10,1 miliardy eur

Varšava 9. apríla (TASR) - V rámci celosvetovej zbierky pre ukrajinských vojnových utečencov s názvom "Postavme sa za Ukrajinu" sa vyzbieralo 10,1 miliardy eur. Oznámila to v sobotu vo Varšave šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



"Kampaň 'Postavme sa za Ukrajinu' priniesla 9,1 miliardy eur pre ľudí utekajúcich pred bombami na Ukrajine i mimo nej, pričom ďalšiu miliardu prisľúbila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)," uviedla von der Leyenová.



Cieľom podujatia, ktoré zvolali Európska únia a kanadský premiér Justin Trudeau, bolo získať finančné prostriedky pre vnútorne vysídlené osoby na Ukrajine a utečencov z vojnou zničenej krajiny, uviedli organizátori. Do zbierky sa za svoje krajiny zapojili svetoví lídri, ako aj hviezdy šoubiznisu.



Von der Leyenová na sobotňajšej medzinárodnej donorskej konferencii označila vyzbieranú čiastku za "fantastický" výsledok. Zároveň prisľúbila, že "príde ešte viac" subvencií.



"Solidarita krajín, spoločností a ľudí na celom svete prináša trocha svetla v tejto temnej hodine. Keď prestanú padať bomby, obyvateľom Ukrajiny pomôžeme obnoviť ich vlasť. Budeme sa naďalej zasadzovať za Ukrajinu," dodala predsedníčka EK.



Na varšavskom podujatí prostredníctvom telemostu prehovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Odvaha Ukrajiny už spojila celý demokratický svet," uviedol vo svojom videoposolstve Zelenskyj, pričom vyzval Západ, aby uvalil ďalšie sankcie na ruské banky a prestal nakupovať ruskú ropu.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára utieklo z Ukrajiny viac ako 4,4 milióna ľudí. Väčšina z nich zamierila do krajín EÚ vrátane susedného Poľska, ktoré doteraz prijalo viac ako 2,5 milióna utečencov.