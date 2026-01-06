< sekcia Zahraničie
Na doživotie bolo v roku 2025 v Rusku odsúdených najmenej 100 ľudí
Doživotie je v súčasnosti v Rusku najprísnejším trestom po treste smrti, na ktorý je od roku 1997 uvalené moratórium.
Autor TASR
Moskva 6. januára (TASR) - Ruské súdy v období od januára do novembra 2025 vyniesli doživotné tresty v prípade 100 odsúdených, čo je najviac za uplynulé dve desaťročia. Vyplýva to z údajov ruského Najvyššieho súdu, píše TASR podľa správ agentúry TASS a webu The Moscow Times.
Údaj za neúplný uplynulý rok je takmer dvojnásobný oproti celému roku 2022, podľa oficiálnych údajov súdy uložili 84 doživotných trestov aj v rokoch 2005 a 2012. Ich počet rastie v posledných rokoch rastie - v roku 2020 ich bolo 66, v roku 2021 47, v roku 2022 58, v roku 2023 78 a v roku 2024 79. Celkovo súdy v období rokov 2005 až 2025 vyniesli 1416 doživotných trestov.
Tlačová služba Najvyššieho súdu RF nešpecifikovala paragrafy, ktoré boli v roku 2025 použité na uloženie doživotných trestov. Od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 však ruské súdy častejšie uplatňujú pre vynesenie doživotných trestov novelizované znenie Trestného zákona, vrátane obvinení z vlastizrady, organizovania sabotážnych alebo teroristických činov a účasť na teroristickej činnosti.
Doživotie je v súčasnosti v Rusku najprísnejším trestom po treste smrti, na ktorý je od roku 1997 uvalené moratórium. Neukladá sa však ženám, odsúdeným, ak trestný čin spáchali pred dovŕšením 18 rokov a ani mužom, ktorí v čase vynesenia rozsudku dosiahli vek 65 rokov.
