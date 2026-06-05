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Na druhé blahorečenie v Česku od roku 1989 sa pripravujú tisíce ľudí
Zámer blahorečenia českých mučeníkov potvrdil vlani v októbri pápež Lev XIV.
Autor TASR
Praha 5. júna (TASR) - Na brnianskom výstavisku budú v sobotu blahorečení dvaja českí mučeníci z 50. rokov - farári Jan Bula a Václav Drbola, ktorí boli vo vykonštruovaných procesoch odsúdení na trest smrti za zločiny, ktoré nespáchali. Stanú sa prvými blahoslavenými v moderných českých dejinách. Na slávnosť sa podľa organizátorov zaregistrovalo vyše 12.000 ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zámer blahorečenia českých mučeníkov potvrdil vlani v októbri pápež Lev XIV. Beatifikačný proces sa tak skončí po vyše 20 rokoch. V prípade Jana Bulu sa začal v roku 2004, o sedem rokov neskôr bol k nemu pripojený aj Václav Drbola. Brnianska diecéza považuje udalosť za jednu z najvýznamnejších vo svojej histórii.
„Je to dôležitý moment pre katolícku cirkev v našej krajine, pretože obrad blahorečenia zažijeme len druhýkrát od roku 1989. Pre brniansku diecézu ide o ešte významnejší moment, pretože Jan Bula a Václav Drbola sa stanú historicky prvými blahorečenými či svätorečenými ľuďmi, ktorí žili a pôsobili na jej území,“ komentoval pripravovanú slávnosť brniansky biskup Pavel Konzbul.
Jan Bula slúžil vo farnosti Rokytnice nad Rokytnou a Václav Drbola vo farnosti Babice v kraji Vysočina. Práve tam došlo v roku 1951 k takzvaným „babickým vraždám“ troch komunistických funkcionárov. Vládnuci režim s nimi spojil oboch farárov a po krutých výsluchoch a zmanipulovanom súdnom procese boli popravení. Muži sa stali symbolom pevnosti hodnôt, vnútornej integrity, hlbokej viery a odporu voči útlaku. Po roku 1989 ich rehabilitovali a ich popravy boli označené za justičné vraždy.
Sobotné blahorečenie v Brne povedie pápežský legát, kanadský kardinál Michael Felix Czerny, ktorý je miestnym rodákom. Program bude podľa šéfa organizačného tímu blahorečenia Vojtěcha Juráska pestrý, pretože chceli osloviť každú generáciu. Deň je rozdelený do troch častí - dopoludnia bude kultúrno-duchovný program, o 14.30 h sa začne samotná slávnosť blahorečenia a po nej bude podľa jeho slov ešte „afterparty“ vrátane koncertu, ale aj možnosti uctiť si ostatky blahorečených. Počas celého dňa bude tiež program pre deti v špeciálnej detskej zóne.
Celú udalosť sa snažili viac priblížiť aj mladým, preto o príbehu farárov vznikol napríklad komiks, zážitková hra či animovaný film a ľudia si na mieste budú môcť zakúpiť aj merch. Kolekcia zahŕňa mikiny, tričká, šiltovky a plátenné tašky, na ktorých sú nápisy ako „Pravda za to stojí“, „Láska za to stojí“ či „Ak nie ja, kto?“, a to v češtine aj v angličtine. Tieto jednoduché heslá podľa tvorcov návrhu rámcujú životný príbeh Bulu aj Drbolu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zámer blahorečenia českých mučeníkov potvrdil vlani v októbri pápež Lev XIV. Beatifikačný proces sa tak skončí po vyše 20 rokoch. V prípade Jana Bulu sa začal v roku 2004, o sedem rokov neskôr bol k nemu pripojený aj Václav Drbola. Brnianska diecéza považuje udalosť za jednu z najvýznamnejších vo svojej histórii.
„Je to dôležitý moment pre katolícku cirkev v našej krajine, pretože obrad blahorečenia zažijeme len druhýkrát od roku 1989. Pre brniansku diecézu ide o ešte významnejší moment, pretože Jan Bula a Václav Drbola sa stanú historicky prvými blahorečenými či svätorečenými ľuďmi, ktorí žili a pôsobili na jej území,“ komentoval pripravovanú slávnosť brniansky biskup Pavel Konzbul.
Jan Bula slúžil vo farnosti Rokytnice nad Rokytnou a Václav Drbola vo farnosti Babice v kraji Vysočina. Práve tam došlo v roku 1951 k takzvaným „babickým vraždám“ troch komunistických funkcionárov. Vládnuci režim s nimi spojil oboch farárov a po krutých výsluchoch a zmanipulovanom súdnom procese boli popravení. Muži sa stali symbolom pevnosti hodnôt, vnútornej integrity, hlbokej viery a odporu voči útlaku. Po roku 1989 ich rehabilitovali a ich popravy boli označené za justičné vraždy.
Sobotné blahorečenie v Brne povedie pápežský legát, kanadský kardinál Michael Felix Czerny, ktorý je miestnym rodákom. Program bude podľa šéfa organizačného tímu blahorečenia Vojtěcha Juráska pestrý, pretože chceli osloviť každú generáciu. Deň je rozdelený do troch častí - dopoludnia bude kultúrno-duchovný program, o 14.30 h sa začne samotná slávnosť blahorečenia a po nej bude podľa jeho slov ešte „afterparty“ vrátane koncertu, ale aj možnosti uctiť si ostatky blahorečených. Počas celého dňa bude tiež program pre deti v špeciálnej detskej zóne.
Celú udalosť sa snažili viac priblížiť aj mladým, preto o príbehu farárov vznikol napríklad komiks, zážitková hra či animovaný film a ľudia si na mieste budú môcť zakúpiť aj merch. Kolekcia zahŕňa mikiny, tričká, šiltovky a plátenné tašky, na ktorých sú nápisy ako „Pravda za to stojí“, „Láska za to stojí“ či „Ak nie ja, kto?“, a to v češtine aj v angličtine. Tieto jednoduché heslá podľa tvorcov návrhu rámcujú životný príbeh Bulu aj Drbolu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)