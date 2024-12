Na druhý sviatok vianočný vyletel Most Márie Valérie do povetria

Štúrovo 25. decembra (TASR) - Na druhý sviatok vianočný uplynie 80 rokov od tragickej udalosti, ktorá na dlhé desaťročia ovplyvnila život obyvateľov slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Počas druhej svetovej vojny 26. decembra 1944 ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria Most Márie Valérie, spájajúci obidve mestá, informovala radnica.



V dôsledku výbuchu boli tri vnútorné mostné polia zničené a vážne boli poškodené aj dva piliere mosta. V nasledujúcich mesiacoch spájal oba brehy vojenský pontónový most, ktorý však na príkaz sovietskeho vojenského velenia v októbri 1945 rozobrali. Nejaký čas zabezpečovali spojenie člny. Ešte v tom roku sa rozbehli práce na konsolidácii stavu mosta.



V roku 1945 podrobne zmapovali polohu trosiek, ich kompletné odstránenie bolo ukončené v roku 1949. Oprava vážne poškodeného piliera a inštalácia elektrického osvetlenia v záujme zaistenia bezpečnosti plavebnej prevádzky však bola realizovaná až v rokoch 1960 - 1962.



Maďarská strana ešte v roku 1945 vypracovala svoju predstavu o pohraničnom styku, tá však bola z československej strany odmietnutá. O ďalšom osude mosta rokovala maďarsko-československá dopravná subkomisia v roku 1964. Uzniesla sa, že pred rokom 1970 žiadna zo strán neplánuje obnovu mosta. Až v máji 1987 odborníci naplánovali na začiatok 90. rokov výstavbu nového mosta pre peších a osobnú automobilovú dopravu.



Dohodu o obnovení dunajského mosta medzi mestami Štúrovo a Ostrihom podpísali vlády Maďarska a Slovenskej republiky v roku 1999. Po podpise finančného memoranda o podpore z fondov PHARE sa rekonštrukčné práce začali v polovici októbra 2000. Obnovený Most Márie Valérie bol po 57 rokoch odovzdaný do užívania 11. októbra 2001.