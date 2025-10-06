< sekcia Zahraničie
Na Dunaji sa prevrátila loď s migrantmi, pátrajú po nezvestných
Na mieste zostávajú pohotovostné lekárske tímy, polícia a hasiči.
Autor TASR
Záhreb 6. októbra (TASR) - Záchranné tímy pátrajú po viacerých nezvestných po tom, čo sa v noci na pondelok na Dunaji na hranici medzi Chorvátskom a Srbskom prevrátila loď s migrantmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr HINA a AP.
Nehoda sa odohrala v noci neďaleko srbského mesta Báčska Palanka, medzi obcou Sotin na chorvátskej strane a dedinami Bačko Novo Selo a Plavna v okrese Bač na srbskej strane. Loď sa pravdepodobne prevrátila kvôli preťaženiu, v dôsledku čoho niekoľko ľudí spadlo do vody.
Podľa neoficiálnych správ, ktoré citovali belehradské médiá, existujú obavy, že niekoľko osôb incident neprežilo. Počiatočné informácie naznačujú, že loď prevážala desať čínskych štátnych príslušníkov a jedného Srba, ktorý loď pravdepodobne riadil.
Záchranári z oboch krajín stále pátrajú po nezvestných osobách. Na mieste zostávajú pohotovostné lekárske tímy, polícia a hasiči. Príslušné orgány zatiaľ nevydali žiadne oficiálne vyhlásenie. Ďalšie podrobnosti sa očakávajú v priebehu dňa.
Miestne médiá v Srbsku a Chorvátsku dodali, že skupina sa pravdepodobne pokúšala nelegálne prekročiť hranice do Chorvátska - členského štátu Európskej únie (EÚ).
Srbsko leží na takzvanom balkánskom pozemnom migračnom koridore smerujúcom do západnej Európy. Migranti, ktorí sa chcú dostať do „bohatších“ krajín EÚ, sa pokúšajú prekročiť hranice zo Srbska do susedných krajín EÚ - ako je Chorvátsko, Maďarsko alebo Rumunsko - a odtiaľ pokračujú ďalej.
