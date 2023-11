DRÁMA V KANADE: V Montreale niekto strieľal na dve židovské školy

Montreal 9. novembra (TASR) - Na dve židovské školy v kanadskom Montreale v noci na štvrtok strieľali, oznámila polícia. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AP a AFP.



Zamestnanci našli diery po projektiloch na vonkajších stenách budov, keď prišli vo štvrtok ráno do práce. Vo vnútri v tom čase nikto nebol, dodala polícia.



Na streľbu reagoval aj kanadský premiér Justin Trudeau. Novinárom na predmestí Montrealu povedal, že Kanaďania musia násilný antisemitizmus čo najdôraznejšie odsúdiť.



"Vidíme pribúdanie vyhrážok násilím. Takíto my Kanaďania nie sme. Sme krajinou, ktorá odlišné pohľady chápe a rešpektuje lepšie, než ktorákoľvek iná," vyhlásil premiér.



Premiér provincie Quebec Francois Legault novinárom na tej istej tlačovej konferencii povedal, že to, čo sa stalo v školách, nemožno tolerovať.



V stredu utrpeli zranenia traja ľudia a jedna osoba bola zatknutá na montrealskej Univerzite Concordia po potýčke medzi propalestínskymi a proizraelskými skupinami študentov. Začiatkom tohto týždňa hodil niekto zápalné bomby na synagógu v Montreale. Podľa polície došlo aj k ďalším podobným incidentom, ktoré súvisia s vojnou Izraela s Hamasom.