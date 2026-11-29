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Na ebolu zomrelo v Kongu už viac ako 6000 ľudí
Z vládnych údajov zo soboty vyplynulo, že počet úmrtí na ebolu sa zvýšil na 6025 a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 12.254.
Autor TASR
Kinshasa 29. novembra (TASR) – Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) si vyžiadala už viac ako 6000 životov, ukázali nové údaje tamojšej vlády. Upozornila na to v nedeľu agentúra Reuters s tým, že šírenie tejto choroby v krajine je naďalej rýchlejšie ako úsilie zastaviť ju, informuje TASR.
V poradí 17. epidémiu eboly v KDR, dosiaľ najhoršiu v tejto stredoafrickej krajine, vyhlásili v polovici mája a spôsobuje ju vírusový kmeň Bundibugyo, pre ktorý zatiaľ nie je schválená žiadna liečba ani vakcína.
Z vládnych údajov zo soboty vyplynulo, že počet úmrtí na ebolu sa zvýšil na 6025 a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 12.254. Infekcie diagnostikovali vo ôsmich z celkovo 26 provincií KDR.
Väčšia ako súčasná epidémia eboly v KDR bola len epidémia v západnej Afrike v rokoch 2014 - 2016, pri ktorej sa v Guinei, Libérii a Sierre Leone nakazilo vyše 28.600 ľudí a viac než 11.000 osôb zomrelo.
Oficiálne údaje ukazujú, že terajšia epidémia sa rozširuje a zabíja dvakrát rýchlejšie, konštatoval Reuters. Zdravotnícki experti považujú za hlavné prekážky jej zastavenia chronický nedostatok finančných prostriedkov, nedôveru voči zdravotníckym zariadeniam a zlú bezpečnostnú situáciu v dotknutom regióne.
Svetová zdravotnícka organizácia tento mesiac oznámila, že viacero zdravotníckych pracovníkov uviazlo na tri dni v nemocnici počas prudkých bojov v provincii Ituri na severovýchode KDR.
Smrtnosť pri súčasnej epidémii je naďalej vysoká na úrovni 49 percent, pričom mnohí pacienti prichádzajú do zdravotníckych centier neskoro alebo sa im úplne vyhýbajú. K viac ako 60 percentám úmrtí stále dochádza mimo liečebných stredísk. Tieto prípady sú obzvlášť znepokojujúce, pretože naznačujú, že pacienti neboli náležite izolovaní a mohli pred smrťou infikovať iných ľudí.
V poradí 17. epidémiu eboly v KDR, dosiaľ najhoršiu v tejto stredoafrickej krajine, vyhlásili v polovici mája a spôsobuje ju vírusový kmeň Bundibugyo, pre ktorý zatiaľ nie je schválená žiadna liečba ani vakcína.
Z vládnych údajov zo soboty vyplynulo, že počet úmrtí na ebolu sa zvýšil na 6025 a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 12.254. Infekcie diagnostikovali vo ôsmich z celkovo 26 provincií KDR.
Väčšia ako súčasná epidémia eboly v KDR bola len epidémia v západnej Afrike v rokoch 2014 - 2016, pri ktorej sa v Guinei, Libérii a Sierre Leone nakazilo vyše 28.600 ľudí a viac než 11.000 osôb zomrelo.
Oficiálne údaje ukazujú, že terajšia epidémia sa rozširuje a zabíja dvakrát rýchlejšie, konštatoval Reuters. Zdravotnícki experti považujú za hlavné prekážky jej zastavenia chronický nedostatok finančných prostriedkov, nedôveru voči zdravotníckym zariadeniam a zlú bezpečnostnú situáciu v dotknutom regióne.
Svetová zdravotnícka organizácia tento mesiac oznámila, že viacero zdravotníckych pracovníkov uviazlo na tri dni v nemocnici počas prudkých bojov v provincii Ituri na severovýchode KDR.
Smrtnosť pri súčasnej epidémii je naďalej vysoká na úrovni 49 percent, pričom mnohí pacienti prichádzajú do zdravotníckych centier neskoro alebo sa im úplne vyhýbajú. K viac ako 60 percentám úmrtí stále dochádza mimo liečebných stredísk. Tieto prípady sú obzvlášť znepokojujúce, pretože naznačujú, že pacienti neboli náležite izolovaní a mohli pred smrťou infikovať iných ľudí.