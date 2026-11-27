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Na enviroportáli je záverečné stanovisko k spaľovni Slovnaftu
Navrhovaná činnosť spaľovne má energeticky zhodnocovať zvážaný zmesový komunálny odpad i priemyselný odpad, vyprodukovaný samotnou rafinériou.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR enviroportal.sk v piatok zverejnili právoplatné záverečné stanovisko k projektu Centra energetického zhodnotenia odpadov v areáli rafinérie Slovnaft v Bratislave.
Navrhovaná činnosť spaľovne má energeticky zhodnocovať zvážaný zmesový komunálny odpad i priemyselný odpad, vyprodukovaný samotnou rafinériou. So začiatkom prevádzky sa ráta v roku 2030.
Proti kladnému záverečnému stanovisku MŽP, ktoré v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejnil envirorezort v prvej polovici júla, bolo podaných 23 rozkladov zo strany bratislavských mestských častí, občianskych združení i verejnosti, nesúhlas s realizáciou zámeru vyjadrilo aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a proti sa vyjadrili aj občania petíciou s takmer 19.000 podpismi.
Rozklady zamietol a prvostupňové rozhodnutie rezortu pre projekt potvrdil na konci septembra vtedajší šéf envirorezortu Tomáš Taraba.
Súhlas MŽP napadli na súde žalobou Hlavné mesto SR Bratislava i mimoparlamentné strany Demokrati a Právo na pravdu.
Spoločnosť Slovnaft si za projektom spaľovne stojí. Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese EIA. Upozornila tiež, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.
Navrhovaná činnosť spaľovne má energeticky zhodnocovať zvážaný zmesový komunálny odpad i priemyselný odpad, vyprodukovaný samotnou rafinériou. So začiatkom prevádzky sa ráta v roku 2030.
Proti kladnému záverečnému stanovisku MŽP, ktoré v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejnil envirorezort v prvej polovici júla, bolo podaných 23 rozkladov zo strany bratislavských mestských častí, občianskych združení i verejnosti, nesúhlas s realizáciou zámeru vyjadrilo aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a proti sa vyjadrili aj občania petíciou s takmer 19.000 podpismi.
Rozklady zamietol a prvostupňové rozhodnutie rezortu pre projekt potvrdil na konci septembra vtedajší šéf envirorezortu Tomáš Taraba.
Súhlas MŽP napadli na súde žalobou Hlavné mesto SR Bratislava i mimoparlamentné strany Demokrati a Právo na pravdu.
Spoločnosť Slovnaft si za projektom spaľovne stojí. Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese EIA. Upozornila tiež, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.