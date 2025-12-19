< sekcia Zahraničie
Na Eurovízii 2026 sa zúčastní 35 krajín, päť súťaž bojkotuje
Autor TASR
Ženeva 19. decembra (TASR) - Na budúci rok sa medzinárodná pesničková súťaž Eurovízia (Eurovision Song Contest) bude konať vo Viedni predbežne za účasti 35 krajín, oznámili organizátori. Päť krajín svoju účasť bojkotuje. Dôvodom je Izrael, ktorého účasť sa stala terčom kritiky niektorých krajín pre ofenzívu štátu v Pásme Gazy, informuje AFP.
O budúcoročnej účasti Izraela rozhodli začiatkom decembra členovia Európskej vysielacej únie (EBU), najväčšej aliancie verejnoprávnych médií na svete. Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko následne oznámili svoj bojkot 70. ročníka májovej súťaže.
EBU zverejnila kompletný zoznam krajín, ktoré vyšlú do Viedne svojich zástupcov. Na budúci rok sa do súťaže vracajú Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko. „Keď sa pripravujeme na oslavu 70. ročníka Eurovízie, táto súťaž naďalej zostáva miestom, kde sa prelínajú hlasy, kultúry, jazyky a hudba. Kde ľudia z rôznych prostredí môžu ukázať, že v ťažkom svete je možné vytvoriť lepší svet,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ Eurovízie Martin Green.
Dodal, že návrat Bulharska, Rumunska a Moldavska je „živou pripomienkou trvalej sily Eurovízie a toho, čo skutočne znamená byť zjednotený hudbou“.
Finále súťaže sa uskutoční v sobotu 16. mája vo Wiener Stadthalle. Dve semifinálové kolá sa budú konať 12. a 14. mája. Slovensko sa na budúci rok opäť nezúčastní.
Tento rok sa súťaž uskutočnila vo švajčiarskom Bazileji. Zúčastnilo sa na nej 37 krajín a vyhral ju rakúsky spevák JJ s piesňou „Wasted Love“.
Zoznam 35 vysielacích spoločností a krajín, ktoré sa zúčastnia na budúcoročnej Eurovízii vo Viedni: TSH (Albánsko), AMPTV (Arménsko), SBS (Austrália), ctimai (Azerbajdžan), RTBF (Belgicko), BNT (Bulharsko), CyBC (Cyprus), ČT (Česko), RTCG (Čierna Hora), HRT (Chorvátsko), DR (Dánsko), ERR (Estónsko), YLE (Fínsko), FT (Francúzsko), ERT (Grécko), GPB (Gruzínsko), KAN (Izrael), LSM (Lotyšsko), LRT (Litva), RTL (Luxembursko), PBS (Malta), TRM (Moldavsko), ARD/SWR (Nemecko), NRK (Nórsko), TVP (Poľsko), RTP (Portugalsko), ORF (Rakúsko), TVR (Rumunsko), SMRTV (San Maríno), BBC (Spojené kráľovstvo), RTS (Srbsko), SRG SSR (Švajčiarsko), SVT (Švédsko), RAI (Taliansko), Suspilne (Ukrajina)
