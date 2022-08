Na existenciu rasizmu upozornilo 34 veľvyslanectiev v Maďarsku

Na archívnej snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Budapešť 2. augusta (TASR) - Zárodky rasistickej ideológie, ako aj živná pôda pre ňu, existujú žiaľ aj v roku 2022. Podľa spravodajského servera 444.hu na to v utorok v spoločnom vyhlásení pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu upozornilo 34 veľvyslanectiev v Maďarsku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.Dokument podpísali všetky veľvyslanectvá krajín Európskej únie s výnimkou Cypru, Chorvátska a Malty, ďalej zastupiteľské úrady Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Mexika.Veľvyslanectvá podotkli, že so smútkom si pripomínajú tragickú genocídu, ktorá zapríčinila smrť státisícov európskych Rómov." píše sa v dokumente zastupiteľských úradov, ktoré zároveň odsúdili xenofóbiu, diskrimináciu a všetky formy rasizmu.Server 444.hu v tejto súvislosti poznamenal, že v texte vyhlásenia veľvyslanectiev sú zrejmé aktuálne posolstvá, a to aj posolstvo o rasovom miešaní, o ktorom sa nedávno v prejave zmienil premiér Viktor Orbán.Predseda maďarskej vlády 20. júla na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad povedal, že Maďari nie sú zmiešanou rasou a že sa ňou nechcú stať. Zároveň varoval pred miešaním Európanov s Neeurópanmi. Jeho vyjadrenie vyvolalo pobúrenie doma i na medzinárodnej scéne.Maďarské úrady neviedli o odvlečených Rómoch v rokoch 1944 a 1945 presnú štatistiku, ale podľa odhadov historikov mohlo byť z Maďarska deportovaných 40.000 až 50.000 Rómov.Pamätný deň rómskeho holokaustu si pripomínajú vo viacerých krajinách sveta od roku 1972 na základe rozhodnutia zjazdu Svetového zväzu Rómov. Je spomienkou na zavraždenie vyše 3000 Rómov, ku ktorému došlo v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz v priebehu niekoľkých hodín v noci z 2. na 3. augusta 1944.