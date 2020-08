Na Facebooku sa objavili nepravdivé štatistiky o úmrtiach na COVID-19

Bratislava 28. augusta (TASR) - Tisíce ľudí v auguste zdieľali nepravdivú informáciu o tom, že celosvetový denný prírastok úmrtí na COVID-19 sa pohybuje rádovo len v niekoľkých desiatkach. Nie je to pravda - v auguste 2020 sa denný počet úmrtí pohyboval v niekoľkých tisícoch. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebooková stránka s názvom Jano Stanko zdieľala 5. augusta 2020 obrázok so štatistikami denného počtu úmrtí na rôzne infekčné choroby na svete. Pri ochorení COVID-19 obrázok uvádzal 56 obetí s textom: "Toto spôsobilo celosvetový pád ekonomiky."



V popise príspevku sa uvádzalo: "Celosvetová ekonomika sa prehriala a treba za jej pád niekoho a niečo obviniť. Nie tých, čo to spôsobili tlačením nekrytých peňazí, ale koronu. A hlupáci to tak aj pochopili a na znak otroctva nosia na nosoch handry".



Príspevok zdieľalo 3600 používateľov Facebooku. Zavádzajúci obrázok uverejnili aj stránky KOTLEBOVCI - Ľudová strana Naše Slovensko, SLOVENSKO-RUSKÁ SPOLOČNOSŤ, Za národné, kresťanské a sociálne Slovensko či Odboj V4 a Země česká, domov můj.



V pravom dolnom rohu obrázku je vidno zdroj a poznámku, že údaje majú byť platné k 9. marcu 2020 údajne na základe podkladov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) a Lancetu. Ani vtedy však neboli podľa agentúry AFP počty obetí také nízke. Už v marci 2020 sa svetové denné prírastky obetí pohybovali v stovkách a odvtedy zostávajú v tisícoch.



Podľa dát agentúry AFP zomrelo 5. augusta 2020, keď bol pôvodný klamlivý príspevok publikovaný, na celom svete 6809 ľudí na ochorenie COVID-19. Deviateho marca, teda v deň, na ktorý odkazuje obrázok, bol denný prírastok obetí podľa AFP 185.



Iný zdroj, Coronavirus Resource Center Univerzity Johna Hopkinsa, uvádza k 5. augustu 6971 obetí a k 9. marcu 184 obetí. Ďalší zdroj, worldometers.info, uvádza k 5. augustu 6829 obetí a k 9. marcu 197 obetí.



K 26. augustu 2020 bolo podľa dát AFP na celom svete zaregistrovaných 23.957.426 prípadov ochorenia COVID-19 a celkový počet obetí dosiahol 820.372.



Podľa Thomasa Friedena, bývalého riaditeľa CDC, je dnes COVID-19 v Spojených štátoch po srdcovocievnych ochoreniach a rakovine treťou najčastejšou príčinou úmrtí.