Na Faerských ostrovoch budú pre napätie v koalícii predčasné voľby
Autor TASR
Kodaň 26. februára (TASR) - Sociálnodemokratický premiér Faerských ostrovov Aksel Johannesen vo štvrtok oznámil vypísanie predčasných parlamentných volieb na 26. marca po napätí vo vládnej koalícii. Faerské ostrovy sú autonómnym územím patriacim pod Dánsko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Johannesen dodal, že k rozhodnutiu vyhlásiť predčasné voľby dospel v dôsledku pretrvávajúcich sporov v rámci koalície. Jeho strana zvíťazila vo voľbách v decembri 2022 so ziskom 26,6 percenta hlasov voličov, čím získala deväť z celkovo 33 mandátov v miestnom parlamente. Sociálni demokrati následne sformovali koalíciu s Republikánskou stranou a liberálmi.
Toto súostrovie tvorené 18 ostrovmi leží v severnom Atlantiku vyše 1100 kilometrov od Kodane. Samosprávnym územím je od roku 1948 a v roku 2005 získalo rozšírený status autonómie, pripomína AFP.
Ostrovy majú nezávislosť v oblastiach ako je rybolov, energetika či kultúrne záležitosti, no zahraničné veci a obrana sú v kompetencii Dánska. Poslanci parlamentu na Faerských ostrovoch sú volení na štyri roky.
