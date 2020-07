Na farme v britskom grófstve Herefordshire hlásia 73 prípadov COVID-19

Londýn 12. júla (TASR) - Desiatky pracovníkov farmy v britskom grófstve Herefordshire v západnej časti Anglicka mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19, informovala v nedeľu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Spoločnosť AS Green and Co, ktorej farma patrí, na svojej webovej stránke potvrdila nákazu u 73 zo svojich 200 zamestnancov. AS Green and Co sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe. Farma sa nachádza v obci Mathon vo východnej časti Herefordshire.



Zamestnancov vyzvali, aby zostali v izolácii v rámci svojich ubytovacích zariadení v priestoroch farmy s cieľom znížiť riziko šírenia nákazy.



Spoločnosť podľa svojich vyjadrení v súvislosti s nákazou spolupracuje s vládnou agentúrou Public Health England (PHE) i zdravotníckymi úradmi v grófstve Herefordshire. Testy vykonali u ďalších zamestnancov i návštevníkov farmy. Nákazu u nich zatiaľ nepotvrdili.



Katie Spenceová z regionálnej pobočky PHE povedala, že príznaky sa u niektorých zamestnancov farmy vyskytli začiatkom uplynulého týždňa. Testy neskôr potvrdili prítomnosť nákazy.