Na festivale Burning Man došlo zrejme k vražde; obeťou je dospelý muž

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Predstavitelia Burning Man vo svojom vyhlásení potvrdili, že spolupracujú s bezpečnostnými orgánmi, a požiadali návštevníkov, aby do vyšetrovania nezasahovali.

Autor TASR
Washington 1. septembra (TASR) - Na hudobnom festivale Burning Man v americkom štáte Nevada našli v sobotu večer miestneho času telo mŕtveho muža v kaluži krvi. Podľa úradu tamojšieho šerifa prípad vyšetrujú ako vraždu, informuje TASR na základe správy agentúry AP a televízie NBC News.

Úrady „našli jedného dospelého muža belocha ležiaceho na zemi, zjavne mŕtveho“, uviedla v nedeľnom vyhlásení kancelária šerifa v okrese Pershing. Telo obete odviezli k súdnemu lekárovi.

Identitu mŕtveho muža bezprostredne nezverejnili a žiadne ďalšie informácie doposiaľ dostupné nie sú. Polícia dodala, že vyšetrovanie zahŕňalo vypočutie viacerých účastníkov festivalu a uzavretie oblasti, kde telo našli.

Úrad šerifa v okrese Pershing uviedol, že ide zrejme o ojedinelý zločin, no vyzval všetkých účastníkov festivalu, aby boli ostražití.

Predstavitelia Burning Man vo svojom vyhlásení potvrdili, že spolupracujú s bezpečnostnými orgánmi, a požiadali návštevníkov, aby do vyšetrovania nezasahovali.

Bezpečnosť a blaho našej komunity sú prvoradé,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Poukázali tiež na to, že účastníci festivalu majú k dispozícii podporné služby vrátane krízového tímu a bezplatné Wi-Fi pripojenie, ak potrebujú kontaktovať svojich blízkych.

Festival Burning Man sa začal v stredu 24. augusta a skončí sa v pondelok. Polícia poprosila všetkých, ktorí majú akékoľvek informácie ohľadom incidentu, aby ich kontaktovali.
