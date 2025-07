Na festivale Electric Love zomrel 22-ročný účastník

Hof bei Salzburg 6. júla (TASR) - Na hudobnom festivale Electric Love pri rakúskom Salzburgu zomrel v noci na nedeľu jeden z jeho účastníkov, 22-ročný nemecký občan. Oznámila to v nedeľu miestna polícia, ktorá príčinu jeho úmrtia vyšetruje. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a DPA.



Mladík sa najskôr podľa medializovaných správ správal agresívne, v dôsledku čoho k nemu boli privolaní príslušníci bezpečnostných zložiek. Počas ich zásahu následne z neznámych príčin stratil vedomie a napriek okamžitej prvej pomoci sa ho nepodarilo oživiť a na mieste zomrel.



Okolnosti úmrtia začalo vyšetrovať kriminálne oddelenie salzburskej polície. Bezprostredne nebolo zrejmé, či smrť súvisela so zmieneným zásahom bezpečnostných zložiek. Prokuratúra okrem toho nariadila vykonať pitvu, aby bolo možné určiť presnú príčinu smrti.



O úmrtí na svojej webstránke informoval so zármutkom aj samotný festival elektronickej hudby, ktorý každoročne priláka desaťtisíce návštevníkov. Vyjadril sústrasť rodine a blízkym zosnulého mladíka a návštevníkov tiež v prípade potreby odkázal na psychologickú pomoc - priamo na svoj tím na mieste festivalu či nepretržitú telefonickú linku.



Červený kríž informoval, že počas trojdňového festivalu, ktorý prebiehal od štvrtka do soboty, celkovo ošetril približne 720 ľudí. Vo väčšine prípadov išlo o zdravotné problémy zapríčinené horúčavami, ale aj odreniny či vyvrtnutia končatín. Vzhľadom na rozsah podujatia ide o štandardný počet poranení, uvádza APA.