Na festivale elektronickej hudby Tomorrowland zomrel 27-ročný muž

Brusel 20. júla (TASR) - Muž na belgickom festivale Tomorrowland, jednom z najväčších podujatí elektronickej tanečnej hudby na svete, skolaboval a neskôr ho v nemocnici vyhlásili za mŕtveho. V sobotu to oznámili organizátori a zdravotníci.



Mladík z Indie vo veku 27 rokov upadol v piatok na festivale do bezvedomia, uviedla prokuratúra v belgickej provincii Antverpy pre spravodajský portál VTM.



Inda previezli z dejiska festivalu v meste Boom do Univerzitnej nemocnice v Antverpách, kde sa ho lekárom už nepodarilo oživiť, informovala hovorkyňa nemocnice tlačovú agentúru AFP.



Na pondelok je plánovaná pitva.



Organizátori festivalu Tomorrowland v texte zaslanom belgickej tlačovej agentúre Belga "so smútkom oznámili úmrtie jedného zo svojich hostí".



Hovorkyňa Debby Wilmsenová pre portál VTM dodala, že príčina mladíkovej smrti ešte nie je známa.



Zdôraznila, že festival uplatňuje nulovú toleranciu voči drogám, ktoré sú bežnou súčasťou mnohých veľkých európskych festivalov elektronickej tanečnej hudby.



Festival Tomorrowland priláka počas dvoch víkendov v júli celkovo 400.000 ľudí, ktorí chcú vidieť vystupovať mnohé z najväčších mien elektronickej tanečnej hudby.



Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v meste Antverpy Evita Bonneová oznámila, že Ind bol medzi štyrmi návštevníkmi festivalu, ktorých v piatok prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jeden zostal hospitalizovaný aj v sobotu.



Vlani prišlo na festivale nevoľno 26-ročnej žene, takisto z Indie, a o deň neskôr zomrela v nemocnici. Zomrela aj Češka.



Obe ženy mali v krvi zvyšky drogy extáza. Podľa úradov však príčinou ich smrti bola kombinácia viacerých faktorov, ako písali médiá.



V roku 2012 skonala na predávkovanie drogami 26-ročná Britka.



Na tohtoročnom festivale vystúpi vyše 130 účinkujúcich, napríklad Eric Prydz, bývalá basketbalová hviezda z NBA Shaquille O'Neal, módny návrhár Virgil Abloh, Steve Aoki či Dave Clarke.