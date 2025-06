Na festivale Glastonbury vystúpi aj kontroverzná írska kapela Kneecap

Londýn 28. júna (TASR) - Na populárnom britskom festivale Glastonbury v sobotu vystúpi aj kontroverzná írska repová kapela Kneecap. Jedného z členov skupiny britská polícia nedávno obvinila z podpory terorizmu pre vystavenie vlajky libanonského militantného hnutia Hizballáh počas koncertu v Londýne. Vystúpenie Kneecap na Glastonbury kritizoval britský premiér Keir Starmer aj líderka opozícia Kemi Badenochová. TASR o tom píše podľa agentúry DPA a denníka Guardian.



Obvineným členom kapely je 27-ročný Liam O'Hanna, vystupujúci pod umeleckým menom Mo Chara. O'Hanna vlajku militantného hnutia vystavil na koncerte 21. novembra minulého roka. Repera z Belfastu následne obvinili z vystavovania vlajky „takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie, že je podporovateľom zakázanej organizácie“, čo je v rozpore so zákonom o terorizme.



Policajné vyšetrovanie sa začalo v apríli po tom, ako sa na internete objavil videozáznam z koncertu. Proiránske hnutie Hizballáh je v Británii zakázané a považované za teroristickú organizáciu.



Podľa O'Hannu však bolo vystavenie vlajky Hizballáhu vtipom, ktorý urobil v rámci svojho vystúpenia. Pre Guardian uviedol, že organizáciu ani nepozná.



Minulý týždeň sa O'Hanna dostavil pred britský súd, ktorý ho prepustil na kauciu. Pred budovou ho čakali stovky priaznivcov, mnohí mali oblečené tričká s nápisom „Free Mo Chara“ (Prepusťte Mo Charu). Ďalšie pojednávanie s reperom je naplánované na 20. augusta.



Podporu írskej kapele už vyslovil zakladateľ Glastonbury Michael Eavis a jeho dcéra Emily, ktorá prevzala vedenie festivalu. „Tento rok sa vyskytlo veľa naozaj horúcich tém, ale zostávame platformou pre mnohých umelcov z celého sveta a každý je tu vítaný,“ povedala pre BBC.



Festival Glastonbury sa začal v stredu neďaleko obce Pilton v anglickom grófstve Somerset. Headlinermi najslávnejšieho festivalu v Európe sú The 1975, Neil Young a Olivia Rodrigo, ale na hlavnom pódiu sa predstavia aj Alanis Morissett, Supergrass, Kaiser Chiefs, Nile Rodgers & Chic, The Libertines a ďalší. Rod Stewart tam v nedeľu popoludní vystúpi v rámci prestížneho bloku Legend's Slot.