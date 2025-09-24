< sekcia Zahraničie
Na festivale Nova Rock, 35 km od Bratislavy, opäť vystúpia The Cure
Očakáva sa, že viacero novších piesní odznie na budúcoročnom turné v plnotučných a 130- až 150-minútových setlistoch The Cure.
Autor TASR
Nickelsdorf 24. septembra (TASR) - Na metalovom a hardrockovom festivale Nova Rock po šiestich rokoch opäť vystúpia The Cure. Organizátori žánrového megapodujatia neďaleko od Bratislavy sa snažia každoročne priviesť hedlajnerov a aj druhý sled vystupujúcich, ktorí produkciu osviežia aj inými pohľadmi na rockovú hudbu. Vlani to boli napríklad Linkin Park, Iggy Pop i Idles, v roku 2024 Green Day, Jane´s Addiction, Sisters of Mercy, Mneskin, či Alice Cooper.
V roku 2019 Robertovi Smithovi a spol. "predskakovali" v Nickelsdorfe The Smashing Pumpkins, vyslanci amerického alternatívneho rocku slávnej grungeovej éry 90-tych rokov. Podľa aktualizovaných informácií na stránke festivalu by The Cure mali vystúpiť v piatok 12. júna 2026 a tiež aj ďalšia svetoznáma kapela Offspring. Program (11.-14. júna) sa ešte len skladá, ale na nedeľu je najväčšie pódium v hlavnom čase rezervované pre Bring Me the Horizon a tiež sú dané sobotné vystúpenia slávnych heavymetalových zoskupení, britských Iron Maiden a brazílskej Sepultury.
The Cure je veľký úlovok Nova Rocku, skupina funguje už takmer 50 rokov a po temnejšom "gotickom" období ešte v minulom storočí nadobudla status legendy, ktorá si získala širšie poslucháčske zázemie, nezvyklé u interpretov postpunkovej a novovlnovej produkcie. Vlani v novembri vydala po 16 rokoch radový štúdiový album a Songs of the Lost World mal fenomenálny úspech. Stal sa rebríčkovou jednotkou v Spojenom kráľovstve, špičkové predaje boli aj v ďalších krajinách na čele s USA a Austráliou. V júni vyšla tiež skvele prijatá remixová verzia (Mixes of a Lost World). Očakáva sa, že viacero novších piesní odznie na budúcoročnom turné v plnotučných a 130- až 150-minútových setlistoch The Cure.
Tradičný štvordňový festival v rakúsko-maďarskom pohraničí každoročne priláka vyše 200.000 návštevníkov, prirodzene najviac z Rakúska, potom z Maďarska a veľkú enklávu zvyknú tvoriť aj Slováci. Nickelsdorf je nenápadná burgenlandská obec iba cca 35 km od Bratislavy. Pre mnohých našincov tak "odpadajú" prípadné starosti s ubytovaním, aj keď aj v tejto záležitosti sa poskytujú riešenia v súlade s nákupom vstupeniek.
