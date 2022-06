Na festivale zaradili ruský film, Ukrajinci ho žiadajú stiahnuť

Karlove Vary 28. júna (TASR) - Do programu Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch zaradili organizátori aj ruský film Kapitán Volkonogov utiekol. Ukrajinskí režiséri však žiadajú, aby snímku stiahli, a otvoreným listom ich podporil aj ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Vedenie festivalu to však odmietlo. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz a otvoreného listu veľvyslanca.



Perebyjnis podporil výzvu ukrajinských umelcov na bojkot akejkoľvek spolupráce s ruskými umelcami podporovanými ruskou vládou. "Po všetkých ruských zverstvách na Ukrajine ponúkať ukrajinským umelcom spoločný program s ruskými nie je humánne. Po všetkých vyhrážkach Európe ponúkať oficiálnemu ruskému 'umeniu' priestor na propagandu je samovražedné," napísal ukrajinský veľvyslanec.



Podľa neho je tento film príkladom známeho triku ruskej propagandy, ktorá niekedy finančne podporí vznik kvázi nezávislého filmu, ktorého účelom je šíriť vo svete myšlienku o ruskej kultúre. K Rusom sa však tento film nedostane. "Pre nich ruský režim natočil stovky úplne iných snímok, na ktorých boli vychovaní aj súčasní ruskí vojaci, ktorých 'kultúru' sme videli v Buči, Mariupole či Černihive," napísal Perebyjnis.



Organizátori festivalu odmietli film stiahnuť s odôvodnením, že Česko Ukrajincom od začiatku ruskej agresie významne pomáha a daný film vojnu nijakým spôsobom nepodporuje. Naopak, film je podľa nich kritikou ruského režimu.



"Film podľa nás veľmi presne pomenováva, ako manipulatívne konanie despotického lídra dokáže ovplyvniť zmýšľanie väčšinovej spoločnosti, v mene ideológie účelovo vytvárať nepriateľov režimu a bezohľadne ich likvidovať a ako také správanie vedie v konečnom dôsledku k celonárodnej tragédii," zdôvodnilo svoje rozhodnutie vedenie festivalu.



Organizátori sa tiež obhajujú, že ponúkli priestor filmovému festivalu z Odesy. S projektom Work in Progress premietnu niekoľko ukrajinských filmov vrátane snímky Mariupol 2, ktorá dokumentuje tragédiu vojny.