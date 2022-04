Na Fidži zhabali superjachtu ruského miliardára Kerimova

Wellington 14. apríla (TASR) - Luxusnú superjachtu ruského miliardára Sulejmana Kerimova zhabala vo štvrtok polícia na ostrove Fidži ležiacom v Tichom oceáne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Superjachta Amadea s dĺžkou 106 metrov, ktorá má hodnotu zhruba 325 miliónov dolárov, zakotvila na Fidži v utorok.



Na Kerimova, ktorý je považovaný za jedného zo spojencov ruského prezidenta Vladmira Putina, uvalili v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu sankcie Spojené štáty, Británia aj Európska únia.



Členov posádky vrátane kapitána vypočúva polícia, uviedli noviny The Fiji Sun. Ako povedal pre toto periodikum šéf tamojšej polície Sitiveni Qiliho, plavidlo zakotvilo na Fidži ešte pred vybavením colných formalít.



Fidži vo veci sankcií voči Rusku podľa Qiliha spolupracuje so zahraničnými partnermi. "Keď sme sa dozvedeli, že sem pripláva táto jachta, na riešení situácie sme spolupracovali s našimi zahraničnými partnermi," povedal.



Každá jachta, ktorá vpláva do fidžijských vôd, musí mať súhlas ministerstiev zdravotníctva a obchodu a dopravy, ako aj imigračného úradu.