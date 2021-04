Na Filipínach prebieha vojenské cvičenie s USA

Manila 12. apríla (TASR) - Príslušníci americkej a filipínskej armády začali v pondelok na Filipínach spoločné vojenské cvičenie. Manévre, nazývané Balikatan, sa konajú každoročne, vlani však boli výnimočne zrušené z dôvodu pandémie nového koronavírusu, pripomína agentúra DPA.



Tento rok sa cvičenia začali jednoduchou ceremóniou na filipínskom vojenskom veliteľstve.



Veliteľ filipínskych ozbrojených síl Cirilito Sobejana uviedol, že sa na nich zúčastňuje len 1700 vojakov, a to 700 amerických a 1000 filipínskych. To je výrazne menej ako na predošlých spoločných manévroch z roku 2019, do ktorých bolo zapojených približne 7500 vojakov, z toho asi 4000 filipínskych a 3500 amerických. Filipínske ministerstvo obrany na margo tejto skutočnosti uviedlo, že manévre sú v tomto roku pre pandémiu svojou "veľmi zmenšenou verziou".



K spoločnému vojenskému cvičeniu dochádza v čase, keď sa zintenzívňuje spolupráca Manily s Washington, a to v dôsledku obáv z územných nárokov Číny v spornom Juhočínskom mori, uvádza DPA. Agentúra dodáva, že manévre Balikatan majú zlepšiť interoperabilitu amerických a filipínskych síl v oblasti územnej obrany, boji proti terorizmu, humanitárnej pomoci a reakcie na katastrofy.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte vlani vo februári pozastavil platnosť dohovoru o pôsobení amerických vojakov na Filipínach (VFA) z roku 1998, ktorý umožňoval americkým silám zúčastňovať sa na cvičeniach v tejto ázijskej ostrovnej krajine. Očakávalo sa tak, že ďalšie spoločné manévre už neprebehnú. Duterte však odvtedy oznámenie o ukončení dohovoru dvakrát pozastavil, pripomína DPA.



Ministri obrany USA a Filipín - Lloyd Austin a Delfin Lorenzana - zároveň ešte v nedeľu absolvovali telefonický rozhovor, pričom podľa DPA diskutovali práve o dôležitosti VFA a vzájomnej spolupráci v čase narastajúcich obáv z čínskych aktivít v Juhočínskom mori.