Na Filipínach sa zrútil kostolný chór; desiatky ľudí utrpeli zranenia

Manila 14. februára (TASR) - Jedna žena prišla o život a ďalších 53 ľudí utrpelo zranenia, keď sa v stredu v katolíckom kostole na Filipínach prepadol drevený balkón. K nešťastiu došlo počas omše Popolcovej stredy, ktorou sa v katolíckej cirkvi začína predveľkonočné pôstne obdobie. Informovala o tom agentúra AFP.



Keďže Popolcová streda je v katolíckej cirkvi prikázaným sviatkom, Kostol sv. Petra apoštola bol plný veriacich.



Drevená konštrukcia chóru, ktorý bol pristavený približne pred 30 rokmi, sa zrútila zrejme pod vplyvom väčšieho zaťaženia, uviedla pre AFP Gina Aysonová veliteľka stanice civilnej obrany v meste San José del Monte neďaleko Manily.



Dodala, že stĺpy chóru boli oslabené, pretože boli napadnuté termitmi. "Zvonku to vyzeralo v poriadku. Nevedeli sme, že to je rozožrané zvnútra," dodala.



Obeťou mimoriadnej udalosti sa stala 80-ročná žena, ktorá po prevoze do nemocnica podľahla následkom pomliaždenia hrudníka. Aj ostatní zranení - väčšinou ľudia vyššieho veku - utrpeli pomliaždeniny a iné ľahké zranenia. Na omši sa zúčastňovalo približne 400 ľudí.



Primátor mesta Arthur Robes nariadil zatvorenie poškodeného kostola, aby statik mohol posúdiť bezpečnosť budovy.