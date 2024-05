Na filmára Benoita Jacquota podala trestné oznámenie ďalšia herečka

Paríž 30. mája (TASR) - Na francúzskeho režiséra artových filmov Benoita Jacquota podala trestné oznámenie už druhá herečka. Isild Le Bescová ho obvinila zo znásilnenia, ku ktorému vraj dochádzalo v čase, keď bola neplnoletá, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



Francúzsky filmový priemysel sa ocitol pod paľbou kritiky, že dlhodobo kryl sexuálne zneužívanie. Týka sa to aj série obvinení zo sexuálneho násilia voči 75-ročnému hercovi Gérardovi Depardieuovi, ktorý ich však popiera. Ďalšou osobnosťou kinematografie, ktorú obvinili zo sexuálneho zneužívania, je práve Benoit Jacquot. Aj on odmieta všetky obvinenia.



Le Bescová (41) v rozhovore s novinami Libération, ktorý zverejnili v stredu neskoro večer, uviedla, že Jacquota oficiálne obvinila zo znásilnenia. K tomu vraj dochádzalo počas ich "toxického vzťahu", ktorý sa začal, keď mala 16 rokov a on 52, teda medzi rokmi 1998 a 2007.



Le Bescová podľa svojich slov neočakáva, že bude mať žaloba nejaký význam, ale robí to preto, aby podporila iné ženy. Uviedla, že jej cieľom je ukázať, že Jacquot s ňou zaobchádzal ako s ostatnými, pričom aj ona bola "súčasťou systému".



Trestné oznámenie na Jacquota aj ďalšieho filmára Jacquea Doillona podala ešte vo februári herečka Judith Godrcheová (52). Obviňuje ich zo sexuálneho obťažovania, ešte keď bola maloletá. Obaja režiséri to odmietajú.



Godrcheová bola vo vzťahu s Jacquotom od svojich 14 rokov. Neskôr sa stala vedúcou predstaviteľkou francúzskej vetvy celosvetového hnutia #MeToo.



Francúzsky parlament začiatkom mája odobril vytvorenie komisie na vyšetrenie prípadov sexistických útokov a sexuálneho násilia v kinematografii, za ktorej vznik sa zasadzovala práve Godrcheová.