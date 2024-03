Na Floride obmedzia prístup na sociálne médiá pre mladistvých

Tallahassee 25. marca (TASR) - Guvernér Floridy Ron DeSantis v pondelok podpísal zákon obmedzujúci prístup k sociálnym médiám pre mladistvých do 16 rokov. Ich účinky na tínedžerov vyvolávajú v Spojených štátoch čoraz väčšie obavy. TASR správu prináša s odvolaním sa na agentúru AFP.



Deti do 13 rokov si v tomto štáte nebudú môcť založiť účet na sociálnej sieti a 14 až 15-ročné deti budú potrebovať súhlas rodičov. Väčšina sociálnych platforiem vyžaduje vek používateľov minimálne 13 rokov, avšak táto podmienka sa často nedodržiava.



V Spojených štátoch narastajú obavy z účinkov sociálnych médií na vývoj a učenie detí a dospievajúcich. Obmedzené používania sociálnych médií poskytuje rodičom dohľad na svoje deti v online priestore. Podľa niektorých by však vláda nemala túto oblasť vôbec regulovať.



DeSantis predtým vetoval prísnejší zákaz sociálnych médií, ktorý by zablokoval prístup osobám mladším ako 16 rokov. Vtedy povedal, že je potrebná lepšia rovnováha medzi konkurujúcimi si právami rodičov, otázkami súkromia a slobodou prejavu.