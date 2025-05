Na Floride popravili bývalého vojnového veterána odsúdeného za vraždu

Washington 2. mája (TASR) - Armádneho veterána Jeffreyho Hutchinsona, ktorému vojna v Perzskom zálive spôsobila vážne duševné problémy, popravili vo štvrtok večer v americkom štáte Florida za zabitie svojej priateľky a jej troch malých detí brokovnicou v roku 1998. TASR informuje podľa agentúry AP.



Šesťdesiatdvaročného Hutchinsona popravili smrtiacou injekciou vo väznici blízko mesta Starke na Floride. Vykonanie trestu smrti trvalo približne 15 minút. Išlo o štvrtého väzňa, ktorého popravili v tomto americkom štáte od začiatku roka. Piata poprava je naplánovaná na 15. mája.



Hutchinson dlho tvrdil, že je nevinný a že vraždy spáchali dvaja neznámi útočníci v rámci sprisahania americkej vlády, ktorého cieľom bolo umlčať jeho aktivizmus na základe tvrdení, medzi ktoré patrili aj choroby veteránov z vojny v Perzskom zálive. Hutchinson slúžil v armáde osem rokov ako elitný vojak, píše AP.



Súdne záznamy však preukázali, že v noci vrážd v Crestview na Floride sa Hutchinson pohádal so svojou priateľkou, 32-ročnou Renee Flahertyovou, a potom si zbalil oblečenie a zbrane do nákladného auta. Následne išiel do baru, kde pil pivo a potom náhle odišiel.



Krátko nato zavolal operátorovi tiesňovej linky 911 a oznámil mu, že zastrelil svoju rodinu. Okrem Flahertyovej boli obeťami tri deti vo veku štyri až deväť rokov. Polícia následne našla Hutchinsona v garáži domu s telefónom stále spojeným s linkou 911 a stopami streľby na rukách, dodáva AP