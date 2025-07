Na Floride popravili muža za dvojnásobnú vraždu z roku 1993

Miami 16. júla (TASR) - V americkom štáte Florida v utorok večer popravili 54-ročného muža odsúdeného za vraždu dvoch osôb z roku 1993. Ide o vôbec 26. popravu v Spojených štátoch v tomto roku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Michael Bernard Bell bol v roku 1995 usvedčený a odsúdený na trest smrti za vraždy Jimmyho Westa a Tamecky Smithovej. V decembri 1993 podľa súdnych záznamov zbadal auto muža, ktorý v tom istom roku zastrelil jeho brata. Bell zrejme nevedel, že páchateľ predal auto novému majiteľovi, ktorým bol práve West, píše AP.



Bell si zavolal na pomoc dvoch priateľov, s ktorými čakal kým majiteľ auta nevyjde von z baru. Keď West, Smithová a ďalšia žena nakoniec vyšli pred bar, Bell na nich začal strieľať z pušky AK-47.



West zomrel na mieste a Smithová počas prevozu do nemocnice. Druhá žena vyviazla bez zranení. Svedkovia uviedli, že Bell pred útekom z oblasti strieľal aj do davu prizerajúcich sa ľudí.



Bell bol neskôr odsúdený za ďalšie tri vraždy. V roku 1989 zastrelil ženu a jej malého syna a približne štyri mesiace pred útokom na Westa a Smithovú zabil priateľa svojej matky.



Najvyšší súd USA v utorok zamietol Bellovu žiadosť o odklad popravy.



Jeho právnici vo svojej žiadosti tvrdili, že Bellova poprava by mala byť zastavená z dôvodu novoobjavených dôkazov. Sudcovia však minulý týždeň tento argument jednomyseľne zamietli a v 54-stranovom stanovisku poukázali na presvedčivé dôkazy o Bellovej vine.



Odsúdenec bol vyhlásený za mŕtveho o 18.25 h miestneho času po tom, ako mu bola podaná smrtiaca injekcia vo floridskej štátnej väznici.



Bell je ôsmou osobou popravenou na Floride v tomto roku, pričom deviata poprava je naplánovaná na koniec tohto mesiaca. Florida tento rok popravila viac ľudí ako ktorýkoľvek iný štát, uvádza AP.