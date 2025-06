Na Floride popravili odsúdeného za znásilnenie a vraždu spred 30 rokov

Washington 11. júna (TASR) - V americkom štáte Florida v noci na stredu vykonali trest smrti nad 54-ročným mužom, ktorý bol odsúdený za znásilnenie a vraždu mladej ženy v roku 1994. Smrtiacu injekciu Anthonymu Wainwrightovi podali vo väznici neďaleko mesta Starke. Za mŕtveho bol vyhlásený o 18:22 h miestneho času, informovala agentúra AP, píše TASR.



Obeťou vraždy bola Carmen Gayheartová, 23-ročná študentka a matka dvoch malých detí. Wainwright ju spolu s komplicom Richardom Hamiltonom uniesli z parkoviska supermarketu v meste Lake City. Pod hrozbou zbrane ju donútili nasadnúť do vozidla, kde ju znásilnili. Následne sa ju pokúsili uškrtiť a napokon ju zastrelili dvoma ranami do hlavy.



Páchateľov zadržala polícia na druhý deň v štáte Mississippi.



Hamilton bol tiež odsúdený na trest smrti, no v januári 2023 zomrel vo väzení.



Wainwright od svojho odsúdenia podal mnoho odvolaní, v ktorých jeho právnici tvrdili, že trpel poškodením mozgu a že počas procesu došlo k vážnym pochybeniam – vrátane zatajenia dôkazov či neobjektívneho postupu poroty. Najvyšší súd USA však jeho posledné žiadosti o odklad popravy zamietol.



Wainwright sa stal šiestym človekom popraveným v tomto roku na Floride. Ďalšia poprava je naplánovaná na koniec júna.