Na Floride predložili návrh zákona obmedzujúceho interrupciu

Florida 23. septembra (TASR) - Republikáni v americkom štáte Florida predložili v stredu návrh zákona, ktorý by zakázal interrupciu po šiestom až ôsmom mesiaci tehotenstva a umožnil by občanom žalovať lekárov za vykonanie tohto zákroku. Ide o prvý pokus o napodobenie kontroverzného texaského zákona o interrupciách, píše agentúra Reuters.



Návrh zákona od člena floridskej vlády Webstera Barnabyho zakazuje interrupcie po tom, ako je u embrya možné detegovať prvé srdcové kontrakcie. Plodu začína tĺcť srdce už vtedy, keď nie je ešte plne vyvinuté, čo nastáva asi v šiestom až ôsmom týždni tehotenstva. Teda v čase, keď ešte mnoho žien ani len netuší, že otehotnelo, vysvetľuje Reuters.



Floridský zákon umožňuje výnimku iba v prípade znásilnenia, incestu alebo vtedy, ak tehotenstvo ohrozuje život matky.



Tento návrh zákona okamžite odmietli zástancovia reprodukčných práv.



"Je to floridská verzia texaského návrhu zákona a je to nechutné," napísala na Twitteri členka floridskej vlády Anna Eskamaniová – demokratka.



V americkom štáte Texas vstúpil 1. septembra do platnosti kontroverzný zákon, ktorý zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať tlkot srdca plodu, čo je zvyčajne možné v šiestom týždni. Zákon pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste. Jedinou výnimkou je, ak žene hrozí zdravotné riziko. Tento zákon kritizuje aj americký prezident Joe Biden, ako aj viaceré známe osobnosti zo sveta šoubiznisu.



Takýto zákon síce už schválili v desiatich republikánskych štátoch, no v žiadnom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť.



Texaský a floridský zákon sú poslednou snahou amerických republikánov o obmedzenie alebo úplne zakázanie umelých potratov v konzervatívnych amerických štátoch, píše Reuters.