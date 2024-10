Na Floridu sa rúti hurikán Milton,viac než milión ľudí musia evakuovať

Tampa 9. októbra (TASR) - Hurikán Milton, ktorý smeruje na pobrežie Floridy, môže byť podľa odhadov jedným z najničivejších, aké kedy tento americký štát zasiahli. Príkaz na evakuáciu dostalo viac než milión ľudí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Streda je posledným dňom, ktorý majú obyvatelia Floridy na evakuáciu. Ľudia utekajúci pred hurikánom zablokovali diaľnice a na čerpacích staniciach nastal problém s nedostatkom pohonných hmôt.



Hurikán piatej kategórie Milton by mal zasiahnuť pevninu v stredu neskoro večer alebo vo štvrtok ráno. V tejto chvíli búrka smeruje do metropolitnej oblasti Tampa Bay, kde žijú viac než tri milióny ľudí, jej smer sa však ešte môže zmeniť.



Milton dosiahol maximálnu rýchlosť vetra takmer 260 kilometrov za hodinu, čo ho zaradilo do najsilnejšej piatej kategórie, informovalo americké Národné centrum pre hurikány (NHC).



Región sa pritom stále spamätáva z ničivých následkov hurikánu Helene, ktorý sa ňou prehnal pred necelými dvoma týždňami, pripomína Reuters.