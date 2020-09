Na fotografii vedľa estónskej prezidentky nestojí jej manžel a ani syn

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenským Facebookom sa šírila fotografia, ktorá mala údajne ukazovať estónsku prezidentku Kersti Kaljulaidovú s manželom po jej pravici a synom po ľavej ruke, ktorý má na sebe dámske ružové šaty a topánky na vysokom podpätku. Na fotografii však nie prezidentkin manžel a ani jej syn. Po jej pravej ruke stojí estónsky minister spravodlivosti Raivo Aeg a po jej ľavici umelec, spisovateľ a aktivista za občianske práva Mikk Pärnits, ktorý dostal 18. augusta 2020 cenu za ochranu pred násilím. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Fotografia estónskej prezidentky Kersti Kaljulaidovej s manželom a synom. Synom presne podľa západoeurópskych 'hodnôt'," písalo sa v popise fotografie, ktorá bola 24. augusta 2020 zdieľaná v skupine Zastavme teroristov z Bruselu!. Fotografiu následne zdieľali stovky užívateľov Facebooku.



Prostredníctvom reverzného vyhľadávania obrázkov pomocou Googlu agentúra AFP zistila, že fotografia sa objavila vo viacerých článkoch estónskych spravodajských portálov. Autorom fotografie je Taavi Sepp, ktorý ju vytvoril 18. augusta 2020 v Estónskom historickom múzeu v Talline počas slávnostného odovzdávania cien za boj proti násiliu.



Z popisu fotografie je zrejmé, že mužom po pravici prezidentky je Raivo Aeg, minister spravodlivosti vo vláde estónskeho premiéra Jurija Ratasa. Muž v šatách, ktorý stojí od prezidentky na ľavo, je Mikk Pärnits - estónsky básnik, spisovateľ, prekladateľ a občiansky aktivista. Ten bol počas slávnostného odovzdávania cien za boj proti násiliu jedným z ôsmich ocenených.



Ďalšie fotografie z ceremoniálu odovzdávania cien uverejnil aj estónsky denník Delfi vo fotogalérii v článku.



Prezidentka Kaljulaidová nastúpila do úradu v roku 2016 a stala sa prvou prezidentkou v estónskej histórii. Na slávnostnej inaugurácii ju vtedy sprevádzal jej manžel Georgi-Rene Maksimowski. Podľa oficiálneho životopisu má štyri deti - dve z prvého manželstva a dve z druhého. Ani jedno z detí sa nenachádza na predmetnej fotografii z nepravdivých facebookových príspevkov.



Po odovzdaní cien Pärnits v ten istý deň uverejnil na svojom profile status, v ktorom vysvetľuje, že šaty mal na sebe ako provokáciu, aby upozornil na problémy potláčania práv žien.



"Nemal som na sebe oblek. Oblek je druh mužského brnenia, forma ochrany. Muž v strednom veku v obleku dokáže povedať neuveriteľné veci a ľudia mu uveria, a slastne si pritom povzdychnú. Rozhodol som sa stať zraniteľným, zosmiešňovaným, zábavným. Takto sú totiž často vnímané ženy," napísal Pärnits na Facebooku.



Pärnits je aktivistom v boji proti domácemu násiliu, pedofílii a diskriminácii rusky hovoriacich občanov žijúcich v Estónsku. Cena mu udelili za vytvorenie instagramovej kampane "See Pole Okei" (Nie je to v poriadku). Kampaň spočívala v zverejňovaní nevyžiadaných správ, ktoré prichádzajú do schránok mnohých žien a dievčat.