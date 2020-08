Na francúzskej pláži našli telo chlapca, chcel sa dostať do Británie

Paríž/Londýn 19. augusta (TASR) - Telo chlapca, ktorý sa pokúsil preplaviť na člne Lamanšský prieliv, našli na francúzskom pobreží neďaleko prístavného mesta Calais. V stredu to oznámili úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



"Tínedžera vo veku 16 rokov, sudánskeho migranta, ktorý zmizol minulú noc na mori, našli dnes ráno mŕtveho na pláži obce Sangatte," uviedla na Twitteri Marlene Schiappaová, francúzska vládna politička poverená udeľovaním občianstva.



"Tento strašný prípad slúži ako brutálne memento, že existujú zločinecké gangy a pašeráci, ktorí zneužívajú bezbranných ľudí," tweetovala britská ministerka vnútra Priti Patelová.



Tínedžer sa pokúsil preplaviť Lamanšský prieliv spolu so 16-ročným spoločníkom, ktorý prežil a starajú sa oňho v nemocnici, uviedli miestne stanice.



Spoločník povedal, že chlapec, ktorý zomrel, mal takisto 16 rokov, hoci médiá informovali, že mal zrejme 18 rokov. Údajne niesol aj dokumenty.



Vyšetrovanie podľa prokuratúry zatiaľ naznačuje, že obaja mladíci sa pokúšali preplaviť cez prieliv sami, bez pomoci pašerákov ľudí.



Očakáva sa, že pitva potvrdí utopenie ako príčinu smrti.



V stredu sa z Francúzska na pobrežie Anglicka podarilo dostať desiatkam ďalších migrantov, medzi nimi aj deťom.



Tento rok sa na malých člnoch preplavilo cez Lamanšský prieliv do Británie už takmer 5000 ľudí. Táto trasa je obzvlášť nebezpečná kvôli premávke veľkých lodí.