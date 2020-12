Na globálnom trhu so zbraňami dominujú americké a čínske firmy

Štokholm 7. decembra (TASR) - Na globálnom trhu so zbraňami v roku 2019 opäť dominovali americké a čínske zbrojárske firmy. Medzi 25 najväčšími svetovými výrobcami zbraní však prvýkrát figurovala aj spoločnosť z Blízkeho východu. Vyplýva to zo správy Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI), ktorá bola zverejnená v pondelok a informovala o nej agentúra AFP.



Americký zbrojársky priemysel sa na celosvetovom obchode so zbraňami vlani podieľal 61 percentami. Na druhom mieste bola Čína s 15,7-percentným podielom.



Celkový obrat najväčších 25 výrobcov zbraní v roku 2019 vzrástol podľa SIPRI o 8,5 percenta na celkových 361 miliárd dolárov. Táto suma je 50-krát väčšia než výška finančných prostriedkov vynaložených na mierové operácie OSN, píše AFP.



V "top desiatke" rebríčka figuruje šesť spoločností z USA a tri z Číny. Jedinou výnimkou je britská firma BAE Systems, ktorá obsadila siedmu priečku.



Spojené štáty majú dominantné postavenie na svetovom trhu so zbraňami už celé desaťročia. V posledných rokoch však svoju pozíciu posilňujú čínske zbrojárske firmy, ktorých podiel na globálnom obchode vlani vzrástol o takmer päť percent.



Na prvých piatich miestach rebríčka SIPRI skončili americké firmy Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon a General Dynamics. Šieste, ôsme a desiate miesto obsadili čínske spoločnosti AVIC, CETC a Norinco. Prvú desiatku uzatvára americká firma L3Harris Technologies.



Veľké európske firmy Airbus a Thales sa umiestnili až na 13. a 14. mieste. Obe sa však môžu pochváliť najväčším globálnym záberom: každá z nich prenikla až do 24 krajín sveta, čím predstihli aj americký Boeing.



Vôbec po prvý raz sa do rebríčka SIPRI dostala spoločnosť z oblasti Blízkeho východu. Ide o zbrojársky koncern EDGE zo Spojených arabských emirátov, ktorý vznikol vlani zlúčením približne 25 menších firiem.



V top dvadsaťpäťke najväčších výrobcov zbraní figurujú aj dve ruské spoločnosti: koncern Almaz-Antej (15. miesto) a lodiarska korporácia OSK (Objediňonnaja sudostrojiteľnaja korporacija).



Výrazný posun z 38. na 17. miesto na svete zaznamenala francúzsky výrobca lietadiel Dassault, a to vďaka exportu svojich stíhačiek Rafale, uvádza sa v správe SIPRI.