Na Globsec do Prahy príde 2000 hostí z viac než 70 krajín

Praha 22. augusta (TASR) - Na medzinárodnú konferenciu Globsec, ktorá sa budúci týždeň po 18 rokoch uskutoční prvýkrát v Prahe, príde podľa riaditeľa organizácie Róberta Vassa okolo 2000 hostí z viac než 70 krajín sveta. Medzi nimi budú premiéri, prezidenti a desiatky ministrov. V Bratislave sa konferencia podľa jeho slov už nemohla ďalej rozvíjať. Povedal to vo štvrtok vo vysielaní stanice ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Máme mimoriadne silnú účasť. Pricestuje napríklad šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, dánska premiérka Mette Frederiksenová, fínsky prezident Alexander Stubb alebo niekoľko ministrov zahraničných vecí, napríklad jordánsky, rakúsky alebo litovský a mnoho ďalších hostí nielen z Európy a Spojených štátov, ale aj z Blízkeho východu, Strednej Ázie a ďalších častí sveta," priblížil Vass.



Témam konferencie budú podľa jeho slov dominovať vojna na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe. Dodal, že z Ukrajiny pricestuje veľká delegácia ministrov a poslancov. Diskutovať sa však bude aj o budúcnosti EK v jej novom období a tiež o hybridných hrozbách.



"Chceme podporiť medzinárodný dialóg a nielen medzi politickými lídrami, ale aj kľúčovými expertmi, novinármi a biznisom," vysvetlil riaditeľ Globsecu. Označil to za dôležité, lebo v súčasnosti sa podľa neho rozhoduje o stabilite inštitúcií, ktoré garantujú prosperitu.



Oznámil, že jedným z výstupov konferencie bude založenie "geotech centra", ktoré bude skúmať dôsledky nových technológií a umelej inteligencie na národnú bezpečnosť. "Budeme sa snažiť vytvoriť globálnu sieť lídrov z technologického biznisu, ale aj z politiky, aby sme začali formovať pravidlá, ktoré by tieto technologické spoločnosti alebo nové technológie mali mať," naznačil s tým, že preto príde napríklad aj prezident Microsoftu.



Predtým, než sa konferencia presunula do Prahy, sa 18 rokov konala v Bratislave. Tam však podľa Vassa narazili na istý limit, cez ktorý ju už nevedeli ďalej rozvíjať. "Hľadali sme takú krajinu, ktorá má nielen dostatočné kongresové priestory, ale aj stabilnú politickú situáciu, ktorá dokáže podporiť takýto medzinárodný dialóg. Preto som veľmi rád, že spolupracujeme s (českým) ministerstvom zahraničných vecí ako partnerom konferencie a s Kanceláriou prezidenta republiky, ktorá nad ňou dala záštitu," dodal.



Globsec Forum 2024 sa v českom hlavnom meste uskutoční od 30. augusta do 1. septembra.