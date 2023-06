Na gréckom ostrove Kos zatkli muža za vraždu Poľky

Atény/Varšava 21. júna (TASR) - V Grécku zatkli 32-ročného Bangladéšana podozrivého z vraždy Poľky na ostrove Kos. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Grécke médiá uviedli, že muža v stredu obvinili z vraždy po niekoľkých hodinách vypočúvania na súde v prítomnosti právnika. Predtým bol obvinený z únosu a znásilnenia. Vraždu ženy popiera.



Anastazja Rubinská pochádzala z mesta Vroclav na juhozápade Poľska. Mala 27 rokov, pracovala v hoteli na ostrove Kos a zmizla 12. júna. Jej telo našli 18. júna. Prvé stopy naznačujú, že zomrela na uškrtenie.



Poľské ministerstvo spravodlivosti predtým v stredu oznámilo, že vyslalo dvoch prokurátorov z Vroclavi do Grécka, aby sa zapojili do vyšetrovania.



Podozrivý zmenil svoju pôvodnú výpoveď a teraz tvrdí, že nemal sexuálny styk so ženou proti jej vôli.