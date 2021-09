Na Guantáname pokračuje proces s údajnými strojcami útokov z 11.9.

Havana/Washington 7. septembra (TASR) - Na americkej základni Guantánamo na Kube pokračoval v utorok po vyše jedenapolročnej prestávke súdny proces s údajným strojcom teroristických útokov z 11. septembra 2001 Chálidom Šajchom Muhammadom a ďalšími štyrmi podozrivými. Informovala o tom agentúra AFP.



Šajcha Muhammada, Ammára Balúšího, Walída bin Attaša, Ramzího bin Šíbu a Mustafá Ahmada Hawsáwího súdi vojenský tribunál už deväť rokov. Všetkým piatim hrozí v prípade dokázania viny z vraždy 2976 ľudí trest smrti.



Koniec procesu, ktorý prerušili v dôsledku koronavírusovej pandémie, je však v nedohľadne, komentuje AFP. Ústrednou témou pojednávaní je v týchto chvíľach obvinenie voči americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), ktorá všetkých piatich údajne po ich zadržaní opakovane mučila.



CIA zadržala mužov v rokoch 2002 až 2003, nasledujúce dva roky strávili v tajných väzniciach v rozličných častiach sveta. Tam boli podrobení fyzickému i psychickému mučeniu vrátane simulovaného topenia (waterboarding).



Právnici obvinených tvrdia, že mučenie poznačilo celý súdny proces a federálny súd v USA by v takomto prípade všetky obvinenia zrušil, pretože dôkazy a výpovede vynútené mučením by považoval za neplatné. Obhajcovia spochybňujú aj výpovede získané od obvinených Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) v roku 2007. FBI sa predtým podieľala na spomenutej operácii CIA.



Chálida Šajcha Muhammada zadržali v roku 2003 v Pakistane a previezli na americkú vojenskú základňu Guantánamo na Kube, kde ho neskôr obvinili. Avšak pokusy o trestné stíhanie jeho i celej skupiny viackrát odložili. Muhammad v roku 2008 vyhlásil, že hodlá priznať vinu a privítať "mučenícku smrť".



Administratíva bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorá prisľúbila zatvorenie Guantánama, sa v roku 2009 pokúsila presunúť tento súdny proces do New Yorku, ale po nesúhlase Kongresu od tohto zámeru upustila. Pentagón už predtým vyhlásil, že Muhammad sa priznal k plnej zodpovednosti za útoky.