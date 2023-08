Na Haďom ostrove vztýčili štátny hraničný znak Ukrajiny

Kyjev 13. augusta (TASR) - Nový štátny hraničný znak Ukrajiny vztýčili na neveľkom, ale strategicky dôležitom Haďom ostrove v Čiernom mori. V sobotu večer o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Toto ukrajinské územie patriace do Odeskej oblasti sa preslávilo hneď na začiatku ruskej invázie vlani vo februári. Vtedy ruskí dôstojníci na vojnovej lodi Moskva, pýche Čiernomorskej flotily, cez vysielačku vyzývali ukrajinských vojakov, ktorí tam boli umiestnení, aby sa vzdali - inak ich zabijú.



Ukrajinci sa však odmietli vzdať a jeden z nich do vysielačky Rusom odkázal: "Ruská vojnová loď, choď do p***!" (Ruskij korabľ, idi na ch*j!)



Táto veta sa stala národným heslom Ukrajiny počas vojny a objavuje sa na billboardoch, tričkách a poštových známkach.



Rusi ostrov obsadili, ale nakoniec ukrajinské sily vlani v máji spustili okolo Hadieho ostrova ofenzívu a ruské sily sa odtiaľ stiahli. Ešte predtým 14. apríla dve ukrajinské rakety zasiahli ruskú vojnovú loď Moskva. Bola to najväčšia vojnová loď potopená za posledných 40 rokov.



Hadí ostrov sa nachádza sa na okraji ukrajinských výsostných vôd v Čiernom mori. Jeho vlastnenie umožňuje kontrolu námornej trasy do hlavného ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa, dôležitého aj pre export obilia.