Na Haiti je výnimočný stav pre násilie, ktoré vypuklo po úteku väzňov

Port-au-Prince 4. marca (TASR) - Vláda na Haiti vyhlásila v nedeľu výnimočný stav a nočný zákaz vychádzania v snahe upokojiť vlnu násilia. Tá vypukla po útoku gangu na veľkú väznicu v hlavnom meste Port-au-Prince, v dôsledku ktorého utiekli tisíce väzňov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Vláda vo vyhlásení uviedla, že výnimočný stav a zákaz vychádzania od 18.00 h do 05.00 h platí od nedele do stredy 6. marca. Obe opatrenia sú platné pre departement Ouest, v ktorom leží Port-au-Prince, a je možné ich predĺžiť.



Vláda uviedla, že cieľom týchto krokov je obnoviť poriadok a prijať primerané opatrenia na to, aby opäť prevzala kontrolu nad situáciou.



Približne desať ľudí zahynulo v dôsledku útoku členov gangu na väznicu v Port-au-Prince, ku ktorému prišlo v noci zo soboty na nedeľu. Po útoku zostalo vo väznici len približne 100 väzňov z odhadovaných 3800.



K útoku došlo v čase, keď sa v haitskom hlavnom meste obnovila vlna extrémneho násilia. Väčšinu Port-au-Prince totiž ovládajú vyzbrojené gangy, a ich predstavitelia uviedli, že chcú zosadiť haitského premiéra Ariela Henryho, ktorý krajinu vedie od vraždy prezidenta Jovenela Moiseho v roku 2021.



Henry podpísal minulý týždeň v Keni dohodu o vyslaní policajtov na Haiti. Kenskí policajti povedú v tejto karibskej krajine zmietanej násilím gangov misiu podporovanú OSN zameranú na obnovenie práva a poriadku.



Haitská vláda je slabá a v krajine narastá počet únosov a iných zločinov gangov, ktoré sú údajne vyzbrojené lepšie než samotná haitská polícia.



Medzi väzňami v nápravnom zariadení v Port-au-Prince, ktorý počas víkendu napadol ozbrojený gang, boli ľudia obvinení z vraždy prezidenta Moiseho i známi lídri gangov.



Polícia pritom nedávno oznámila, že členovia gangov napadli ešte jedno väzenie Croix des Bouquets. Bezprostredne nebolo známe, koľko väzňov z 1450 osôb zadržiavaných v tejto väznici ušlo.