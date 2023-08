Na Haiti má ísť 1000 policajtov z Kene,ľudskoprávne skupiny majú obavy

Nairobi 3. augusta (TASR) - Tisícka kenských policajtov, ktorá by mala na Haiti viesť medzinárodnú policajnú skupinu určenú na boj proti gangom, by sa v tejto krajine mohla dopúšťať podobného násilného zneužívania moci ako vo svojej domovine. Tieto obavy vyslovili ľudskoprávne organizácie, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú kenskú políciu z vrážd a mučenia. Počas pandémie, keď bol v Keni vyhlásený zákaz vychádzania, kenskí policajti strieľali na civilistov. Miestna ľudskoprávna skupina potvrdila, že polícia v júli počas protestov proti rastúcim životným nákladom zastrelila 30 ľudí v najchudobnejších štvrtiach Kene.



OSN trištvrte roka vyzývala štáty, aby sa niektorý z nich ujal misie na obnovu poriadku v Haiti, ktoré je najchudobnejším štátom západnej pologule.



Kenské bezpečnostné sily sú už niekoľko rokov prítomné v susednom Somálsku, kde pomáhajú v boji proti islamským extrémistom. Keňa má svoje vojenské jednotky od vlani aj v nepokojných oblastiach východného Konga.



Zatiaľ čo iné africké štáty vrátane Rwandy, Ghany a Egypta majú tisíce vojakov v mierových misiách OSN, Keňa ich má v súčasnosti podľa údajov OSN menej ako 450, z toho 32 sú policajti. USA majú v mierových misiách OSN celkovo iba 35 vojakov.



"Neviem o tom, že by sa OSN (voči Keni) sťažovala na týchto misiách, preto nemám žiadne obavy," miernil obavy výkonný riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Nezávislá medicínsko-právna jednotka (IMLU) z Kene Peter Kiama. Dodal, že v Keni je hlavným problémom v polícii politické zasahovanie do jej chodu a kultúra beztrestnosti.



Na Haiti by kenská polícia nemala podliehať veliteľovi OSN.