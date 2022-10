Na Haiti po 3 rokoch opäť zaznamenali choleru; hlásia najmenej 7 úmrtí

Port-au-Prince 3. októbra (TASR) - Najmenej sedem osôb na Haiti zomrelo na následky cholery, ktorú v tomto ostrovnom štáte opätovne zaznamenali po takmer troch rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Haitské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že v okolí hlavného mesta Port-au-Prince i v oblasti Cité Soleil na pobreží zaznamenali viacero prípadov.



Lauré Adrien z ministerstva uviedol, že chorobe podľahlo sedem alebo osem osôb. Väčšina týchto obetí podľa jeho slov nebola schopná dostať sa do nemocníc.



Adrien žiadal uvoľnenie blokád ciest, ktoré v krajine postavili demonštranti vyjadrujúci nespokojnosť so zvyšujúcimi sa cenami pohonných hmôt. Protesty a rabovanie v tejto krajine prepukli 11. septembra, keď premiér Ariel Henry oznámil zvýšenie cien pohonných hmôt z dôvodu príliš drahých dotácií.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v krajine boli prijaté opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia.



Cholera sa na Haiti rozšírila v roku 2010 po ničivom zemetrasení a vyžiadala si odvtedy už najmenej 10.000 obetí na životoch, píše AFP. Infekciu údajne zavliekli do tejto karibskej krajiny príslušníci mierových síl OSN, ktorí sem boli vyslaní po zmienenej prírodnej katastrofe.



Posledný pozitívny prípad - až do nedele - v krajine zaznamenali v roku 2019 a vo februári tohto roka sa konala slávnosť pri príležitosti eliminácie cholery v tejto krajine, pripomína AFP.