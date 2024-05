Na Haiti schválili za dočasného premiéra Garryho Conilleho

Port-au-Prince 29. mája (TASR) - Prechodná rada na Haiti v utorok poverila bývalého premiéra Garryho Conilleho, aby sa vrátil do tejto funkcie v čase, keď sa karibská krajina snaží obnoviť stabilitu a získať späť kontrolu nad krajinou z rúk násilných gangov. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.



Prechodná rada hlasovala v pomere 6:1 za vymenovanie Conilleho za dočasného premiéra, uviedol jeden z jej členov.



Haiti sa pripravujú na spustenie bezpečnostnej misie s podporou Organizácie spojených národov (OSN) pod vedením Kene, hoci jej nasadenie naráža na prekážky.



Prechodná rada, ktorá má niektoré prezidentské právomoci, má teraz za úlohu usporiadať voľby do 7. februára 2026, ako stanovuje tamojšia ústava.



"Na základe diskusií v rámci prechodnej rady po vypočutí kandidátov na predsedu vlády bol konsenzom vybraný Garry Conille, ktorý bude viesť vládu počas tohto prechodného obdobia," spresnil predseda rady Edgard Leblanc na sociálnej sieti X.



Vymenovanie Conilleho podčiarkuje pokrok v politickom procese na Haiti a nasleduje po marcovej rezignácii premiéra Ariela Henryho, ktorý opustil Haiti. Prezident Jovénel Moise, ktorý Henryho menoval, bol v roku 2021 zavraždený. Odvtedy Haiti nemá prezidenta.



Conille bol v minulosti premiérom len sedem mesiacov a vo februári 2012 odstúpil po tom, ako stratil podporu svojho kabinetu a dostal sa do konfliktu s vtedajším prezidentom Michelom Martellym. Naposledy zastával funkciu regionálneho riaditeľa v detskej agentúre UNICEF.



Teraz bude mať za úlohu bojovať proti šíriacej sa neistote, keďže gangy rozšírili v krajine svoju pôsobnosť. Podľa odhadov OSN je už viac ako 360.000 ľudí na Haiti vysídlených, väčšinou z hlavného mesta Port-au-Prince.



Útoky sa začali 29. februára, keď ozbrojenci ovládli policajné stanice, spustili paľbu na letisko v Port-au-Prince a vtrhli do dvoch najväčších haitských väzníc, pričom oslobodili viac ako 4000 väzňov. Odvtedy gangy útočia na predtým pokojné komunity, zanechávajúc tisíce ľudí bez domova.



Podľa OSN bolo na Haiti od januára do marca zabitých alebo zranených vyše 2500 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku nárast o viac ako 50 percent.