Na Haiti vznikla nová vláda, má nastoliť bezpečnosť a stabilitu

Port-au-Prince 11. júna (TASR) - Na Haiti vznikla nová vláda, ktorej úlohou je pokúsiť sa obnoviť bezpečnosť a stabilitu v tomto karibskom ostrovnom štáte spustošenom násilnosťami gangov, uvádza TASR.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, výnos o vymenovaní členov nového kabinetu zverejnili v oficiálnom vestníku dva týždne po tom, čo dočasná vládna rada vymenovala Garryho Conilla za dočasného premiéra.



Conille už jednu vládu na Haiti krátko viedol pred vyše desiatimi rokmi. Na Haiti pricestoval 1. júna, až donedávna pracoval mimo krajiny ako regionálny šéf Detského fondu OSN (UNICEF) pre Latinskú Ameriku a Karibik. Tento post zastával od januára 2023.



Násilnosti na Haiti vypukli 29. februára, keď ozbrojenci ovládli policajné stanice, spustili paľbu na letisko v Port-au-Prince a vtrhli do dvoch najväčších haitských väzníc, pričom oslobodili viac ako 4000 väzňov. Odvtedy gangy útočia na predtým pokojné komunity, zanechávajúc tisíce ľudí bez domova.



Podľa OSN bolo na Haiti od januára do marca zabitých alebo zranených vyše 2500 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku nárast o viac ako 50 percent.



Podľa odhadov OSN akútnou potravinovou neistotou trpí na Haiti momentálne takmer päť miliónov ľudí. Ide o stav, keď nemožnosť konzumovať primerané jedlo predstavuje pre človeka bezprostredné ohrozenie jeho života alebo ohrozenie zabezpečenia jeho životných potrieb.



Haiti nemá funkčný parlament a od atentátu na prezidenta Jovénela Moisea v roku 2021 ani hlavu štátu. Po odstúpení premiéra Ariela Henryho koncom apríla prevzala moc deväťčlenná prechodná vládna rada, ktorej úlohou je zorganizovať voľby. Spravovanie krajiny by mala odovzdať novej vláde a novému prezidentovi najneskôr 7. februára 2026.