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Na Haiti zaznamenali asi 5500 prípadov rodovo podmieneného násilia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z celkového počtu 5500 prípadov v prvej polovici tohto roka sa viac ako 3000 odohralo v období od apríla do júna, oznámil hovorca.

Autor TASR
New York 29. júla (TASR) - Na Haiti bolo v tomto roku doposiaľ nahlásených viac ako 5500 prípadov rodovo podmieneného násilia, prevažne znásilnení žien a dievčat. V stredu na to upozornila Organizácia Spojených národov (OSN), píše TASR podľa agentúry AFP.

Úrady na Haiti zaznamenali len v júni viac ako 1000 prípadov rodovo podmieneného násilia. Hovorca OSN Farhan Hak poukázal na „alarmujúci nárast“ takýchto útokov, ktorý je spôsobený neistotou a vysídľovaním miestneho obyvateľstva.

Z celkového počtu 5500 prípadov v prvej polovici tohto roka sa viac ako 3000 odohralo v období od apríla do júna, oznámil hovorca. Tieto čísla podľa neho predstavujú výrazný nárast oproti minulému roku, keď partneri OSN zaznamenali niečo vyše 8000 takýchto prípadov.

Približne sedemdesiat percent z doterajších prípadov tvorili znásilnenia. Mnohokrát išlo o hromadné znásilnenia, ktoré údajne spáchali ozbrojené skupiny. Viac ako polovicu obetí tvorili vysídlené osoby.

Haiti je najchudobnejšou krajinou Ameriky a dlhodobo čelí nestabilite najmä v dôsledku pôsobenia zločineckých gangov, vrátane vrážd, znásilnení, rabovaní či únosov.

Podľa údajov OSN na Haiti s približne 11 miliónmi obyvateľov je v súčasnosti takmer 1,5 milióna vysídlených osôb a viac ako päť miliónov ľudí trpí vážnou potravinovou neistotou. AFP dodáva, že odborníci dlhodobo varujú pred rozmáhajúcim sa sexuálnym násilím na Haiti.
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