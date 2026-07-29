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Na Haiti zaznamenali asi 5500 prípadov rodovo podmieneného násilia
Z celkového počtu 5500 prípadov v prvej polovici tohto roka sa viac ako 3000 odohralo v období od apríla do júna, oznámil hovorca.
Autor TASR
New York 29. júla (TASR) - Na Haiti bolo v tomto roku doposiaľ nahlásených viac ako 5500 prípadov rodovo podmieneného násilia, prevažne znásilnení žien a dievčat. V stredu na to upozornila Organizácia Spojených národov (OSN), píše TASR podľa agentúry AFP.
Úrady na Haiti zaznamenali len v júni viac ako 1000 prípadov rodovo podmieneného násilia. Hovorca OSN Farhan Hak poukázal na „alarmujúci nárast“ takýchto útokov, ktorý je spôsobený neistotou a vysídľovaním miestneho obyvateľstva.
Z celkového počtu 5500 prípadov v prvej polovici tohto roka sa viac ako 3000 odohralo v období od apríla do júna, oznámil hovorca. Tieto čísla podľa neho predstavujú výrazný nárast oproti minulému roku, keď partneri OSN zaznamenali niečo vyše 8000 takýchto prípadov.
Približne sedemdesiat percent z doterajších prípadov tvorili znásilnenia. Mnohokrát išlo o hromadné znásilnenia, ktoré údajne spáchali ozbrojené skupiny. Viac ako polovicu obetí tvorili vysídlené osoby.
Haiti je najchudobnejšou krajinou Ameriky a dlhodobo čelí nestabilite najmä v dôsledku pôsobenia zločineckých gangov, vrátane vrážd, znásilnení, rabovaní či únosov.
Podľa údajov OSN na Haiti s približne 11 miliónmi obyvateľov je v súčasnosti takmer 1,5 milióna vysídlených osôb a viac ako päť miliónov ľudí trpí vážnou potravinovou neistotou. AFP dodáva, že odborníci dlhodobo varujú pred rozmáhajúcim sa sexuálnym násilím na Haiti.
Úrady na Haiti zaznamenali len v júni viac ako 1000 prípadov rodovo podmieneného násilia. Hovorca OSN Farhan Hak poukázal na „alarmujúci nárast“ takýchto útokov, ktorý je spôsobený neistotou a vysídľovaním miestneho obyvateľstva.
Z celkového počtu 5500 prípadov v prvej polovici tohto roka sa viac ako 3000 odohralo v období od apríla do júna, oznámil hovorca. Tieto čísla podľa neho predstavujú výrazný nárast oproti minulému roku, keď partneri OSN zaznamenali niečo vyše 8000 takýchto prípadov.
Približne sedemdesiat percent z doterajších prípadov tvorili znásilnenia. Mnohokrát išlo o hromadné znásilnenia, ktoré údajne spáchali ozbrojené skupiny. Viac ako polovicu obetí tvorili vysídlené osoby.
Haiti je najchudobnejšou krajinou Ameriky a dlhodobo čelí nestabilite najmä v dôsledku pôsobenia zločineckých gangov, vrátane vrážd, znásilnení, rabovaní či únosov.
Podľa údajov OSN na Haiti s približne 11 miliónmi obyvateľov je v súčasnosti takmer 1,5 milióna vysídlených osôb a viac ako päť miliónov ľudí trpí vážnou potravinovou neistotou. AFP dodáva, že odborníci dlhodobo varujú pred rozmáhajúcim sa sexuálnym násilím na Haiti.